Biógrafos del rock penquista desclasifican 7 anécdotas célebres de la escena local

“ConcEnOff: relatos de rock penquista” (RIL Editores, 2017) se titula el debut editorial de los periodistas Ricardo C√°rcamo y √Āngel Rogel, uno donde a modo de anecdotario rescatan algunas de las m√°s c√©lebres y desconocidas historias musicales de la Regi√≥n del Biob√≠o y Concepci√≥n, “la cuna del rock chileno”, una etiqueta “centralista” que el mismo texto se encarga de despejar.

Se trata de una recopilaci√≥n de cr√≥nicas, entrevistas, rese√Īas y an√°lisis repartido en 160 p√°ginas, articuladas en una investigaci√≥n a fondo sobre la obra de m√ļsicos clave del rock nacional. Aqu√≠ desfilan “Yogui Alvarado” (Emociones Clandestinas), Francisco Molina, (Los Tres), Los Santos Dumont, Los Bunkers, Zurdaka, Machuca y una larga lista de estrellas del g√©nero.

“La primera entrevista que realizamos para este proyecto fue en octubre de 2012, a Jorge ‘Yogui’ Alvarado, y terminamos el libro para entrar a correcci√≥n en junio de 2016. Lo que vino despu√©s fue buscar financiamiento e interesados en publicar”, recuerda Ricardo C√°rcamo en di√°logo con BioBioChile. Al final, el proyecto encontr√≥ apoyo en la Vicerrectoria de Relaciones Institucionales y Vinculaci√≥n con el Medio de la Universidad de Concepci√≥n, y en el corporaci√≥n cultural Artistas del Acero.

Hasta el momento, todo parece indicar que este ser√° el primero de varios trabajos de la dupla, que a su vez insiste: “Creemos que nuestro trabajo aborda el 0,1% de las muchas historias que se podr√≠an contar”. A continuaci√≥n, algunas an√©cdotas del rock penquista seleccionadas por los propios autores del libro, ya disponible en librer√≠as.

Bill Haley, 3×1

“Para nosotros, una de nuestras motivaciones era desmitificar o reafirmar algunos cap√≠tulos de la m√ļsica de Concepci√≥n. Y en ese sentido, hab√≠a una historia que estaba viva hace d√©cadas: ¬ŅBill Haley realiz√≥ o no un concierto en la ciudad? A ra√≠z de la investigaci√≥n, se pudo confirmar que efectivamente no fue una presentaci√≥n, sino que fueron varias en un solo d√≠a y abarcando tres ciudades de la Regi√≥n. Fue en noviembre de 1960″.

Solo 500 personas

“Los Prisioneros siempre han reconocido que la primera ciudad fuera de Santiago donde ‘le dieron bola’, fue Concepci√≥n. Pero en su primera incursi√≥n por tierras penquistas, el √©xito no estuvo ni cerca de los sanmiguelinos. S√≠, crearon lazos importantes, que se tradujeron en nuevas visitas que aportaron m√°s ingredientes en la particular historia entre el tr√≠o y la ciudad”.

El r√©cord ‚Äúloco‚ÄĚ

“En la d√©cada de los 60, el grupo chileno The Jockers bati√≥ la marca mundial de horas tocando ininterrumpidamente, llegando a 53. En Concepci√≥n, la banda So and So se propuso como meta superar ese registro, y para ello organizaron una tocata en la Radio Araucan√≠a, el 27 de octubre de 1967. En ella, pas√≥ de todo: hubo una tremenda aglomeraci√≥n de p√ļblico en la emisora, y varios m√ļsicos sufrieron por el cansancio y el hambre. ¬ŅSi cumplieron la proeza? Desc√ļbranlo en el libro”.

Un hit en el mundo

“Un Nuevo Baile es la canci√≥n m√°s conocida de Emociones Clandestinas y, casi, un himno generacional. Como toda obra cl√°sica, cuenta con una variada cantidad de an√©cdotas, desde su inclusi√≥n en comerciales, hasta su popularidad en la d√©cada del ’90 y 2000 en pa√≠ses como Argentina, M√©xico y algunos pa√≠ses del continente europeo. Lo anterior, sin que la banda haya abandonado suelo nacional”.

El ‚Äúlobby‚ÄĚ para un unplugged exitoso

“Los Tres hab√≠an alcanzado la masividad en Chile con el disco La Espada & La Pared. De la mano de un pu√Īado de buenas canciones y algunas pol√©micas (la censura en TV de algunos de sus videos), el grupo penquista comenzaba a consolidar a√Īos de trabajo en Santiago, no obstante, ello no era suficiente para llamar la atenci√≥n de los grandes mercados. Entonces, ¬ŅC√≥mo se lleg√≥ a concretar su unplugged en Miami? Hubo buena voluntad y el trabajo an√≥nimo de personas que lo posibilitaron. El grupo abri√≥ la puerta a otras bandas, igual de ‚Äúdesconocidas‚ÄĚ, para desenchufarse en el famoso programa de MTV.

El nombre de Machuca

“El grupo de punk penquista fue uno de los m√°s destacados en el proyecto del sello EMI, en la d√©cada del ’90, que incluy√≥ a los int√©rpretes y bandas que ten√≠an m√°s futuro en el √°mbito nacional. De su origen, la historia de c√≥mo eligieron su nombre es bastante particular, y refleja muy bien su esencia. S√≥lo te adelantamos una cosa: quer√≠an algo similar a Ramones, una de sus grandes influencias”.

Registrar material

“En sus inicios Santos Dumont ten√≠a como principal objetivo registrar su material. Las tocatas, en un ambiente donde los espacios eran pocos, siempre fueron una segunda opci√≥n. En ese contexto, las formas para conseguir grabar disco, eran rebuscadas e ingeniosas. Ese proceso leg√≥ dos trabajos, quiz√°s, poco conocidos, pero adem√°s, ciment√≥ el camino para lo que vendr√≠a despu√©s”.