Efecto Ritalín: exposición colectiva sub-25 cuestiona la sociedad y el arte

La exposici√≥n re√ļne al colectivo editorial ARTCORE (Valentina Gaete, Daniela Contreras, Yerko Navarro, Alan Mart√≠), Macarena Soto, Adolfo Madrid, Hosman Espinoza y Guido Orellana, todos menores de 25 a√Īos, en el Centro Cultural de Espa√Īa.

El Ritalin (metilfenidato) es clasificado por la Administraci√≥n de Control de Drogas de Estados Unidos como un narc√≥tico de Clase II, junto a la coca√≠na, la morfina y las anfetaminas. El Ritalin activa √°reas espec√≠ficas del cerebro en ni√Īos con el trastorno por d√©ficit de atenci√≥n con hiperactividad (TDAH), imitando la actividad del cerebro de ni√Īos sin la enfermedad. Es un medicamento para re-encuazar a ni√Īos que se salen de los comportamientos deseados, funcionales.



Obras Hosman Espinoza

Efecto Rital√≠n es una exposici√≥n colectiva que re√ļne a un conjunto de artistas que cuestionan la sociedad y el arte en un lugar de validaci√≥n, un lugar socialmente aceptado en la b√ļsqueda de una mirada actual del arte joven.

‚ÄúTuve la oportunidad de conocer a siete de los artistas durante sus procesos de aprendizaje y a Guido en una convocatoria de arte joven. Siempre me llam√≥ poderosamente la atenci√≥n que sus propuestas creativas no cumpl√≠an con ciertos par√°metros que uno ve en artistas que egresan de las escuelas de arte chilenas; hab√≠a algo perturbador en el uso de los materiales, un poco sucios, con una est√©tica aparentemente descuidada, no de la forma pol√≠tica que se usaba en Chile en los a√Īos ochenta, pero s√≠ con un lazo de hermandad emocional que me hac√≠a reconocer esa urgencia juvenil que cubri√≥ mis propios a√Īos de estudio. Efecto Rital√≠n se convierte de esta forma en una propuesta de investigaci√≥n est√©tica que asume una postura contestaria ante las normas que intenta imponer este f√°rmaco, el cual se convierte en una met√°fora de todas las reglas que como sociedad debemos cumplir, chantaje f√≠sico y mental que apuntan a la creaci√≥n de un supuesto Modelo de comportamiento‚ÄĚ, afirma Jorge Coco Gonz√°lez Lohse.

Dibujo, pintura, escultura e instalación sirven para generar diálogos entre los artistas que exponen, como el que se establee en la preponderancia de los cuerpos, y con artistas de los 60, 70 y 80. Efecto Ritalín plantea con estos artistas un sentido de continuidad tanto de temas que siguen pendientes o vigentes, como de lenguajes que no han perdido vigencia, invitando al espectador a cuestionarse sobre lo actual, tanto en relación a los temas, cómo son abordados y a las técnicas usadas.

Hosman Espinoza expone diversos cr√°neos y pinturas en peque√Īo formatop de ellos frente a Guido Orellana, que puso cr√°neos humanos en bolsas de basura pintadas de diversos colores. En diagonal, Alan Mart√≠ expone una escultura antropom√≥rfica realizada con poli√©tileno y espuma, junto a un colage de fotograf√≠as intervenidas sobre lo que pareciera ser un basural t√≥xico. Entre Espinoza y Mart√≠, Macarena Soto presenta una serie de obras expuestas en cajas blancas que remiten a Bacon o a Mario Soro (a nivel local), unas especies de √≥rganos realizados con materiales dif√≠ciles de identificar, salvo partes de sostenes. Obras que remiten a cuerpos, partes de cuerpos, desechos, todos presentados en forma pulcra, muy cuidada.



Macarena Soto

ARTCORE presenta un mural y una vitrina con ilustraciones que han sido parte de sus publicaciones donde la figura humana es central. Adolfo Madrid dibuj√≥, directamente en la pared, 50 capas de dibujos que hacen referencia a una performance como al proceso de formaci√≥n del artista. Autorretratos que buscan capturar momentos. Yerko Navarro presenta una obra que remite a obras ‚Äúokupa‚ÄĚ, con fuerte contenido pol√≠tico con bases anarquistas.



Obras de alan MArtí, Yerko Navarro y del coolectivo ARTCORE

Efecto Ritalín

Exposición colectiva de: ARTCORE (Valentina Gaete, Daniela Contreras, Yerko Navarro, Alan Martí), Macarena Soto, Adolfo Madrid, Hosman Espinoza y Guido Orellana

Curador: Jorge Coco Gonzalez Lohse

Centro Cultural de Espa√Īa

Providencia 927.

Desde el 3 de abril al 7 de julio

Lunes a viernes de 11:00 a 20:00 horas

S√°bados de 10:00 a 14:00 horas.