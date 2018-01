"Cameron Post" gana el premio principal del Festival de Cine de Sundance

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 10:35

“The Miseducation of Cameron Post”, un drama sobre la “terapia de conversión gay” de la directora Desiree Akhavan, se llevó el máximo galardón del Festival de Cine de Sundance que culminó este domingo.

Con Chloë Grace Moretz como protagonista, la cinta deleitó e impresionó a la audiencia en su estreno mundial en las montañas de Utah, con la historia de una adolescente que se ve obligada a someterse a una terapia tras ser descubierta teniendo sexo con una reina de graduación escolar.

“En nombre de todo el equipo de ‘Cameron Post’ queremos dedicar este premio a los sobrevivientes de la comunidad LGTB a la terapia de conversión”, dijo Moretz.

Desiree Akhavan dejó un mensaje de aceptación grabado que no pudo reproducirse por problemas técnicos.

“Kailash”, sobre la cruzada de un hombre para acabar con la esclavitud infantil, ganó el premio a mejor documental estadounidense, mientras que el premio de la audiencia a la mejor película de EEUU se lo llevó “Burden”, de Andrew Heckler.

El premio al mejor director de documental de EEUU se lo llevó Alexandria Bombach por “On Her Shoulders,” un retrato de una niña yazidi que sobrevivió a la esclavitud sexual a manos del grupo Estado Islámico, mientra el premio de la audiencia en esta categoría se lo llevó “The Sentence.”

“Butterflies” obtuvo el premio del gran jurado a la mejor película internacional mientras que “Of Fathers and Sons”, sobre la radicalización yihadista en el hogar, del celebrado cineasta sirio Talal Derki, ganó en la categoría de documental internacional.

El Festival de Sundance, fundado por el actor Robert Redford, es una vitrina para el cine independiente, y sus ganadores muchas veces son aclamados por la crítica en tanto la muestra sirve muchas veces de trampolín para otras premiaciones del Hollywood.

Entre los títulos de la edición 2017 de las cintas que podrían lograr trofeos en varias ceremonias de Hollywood figuran “Get Out”, de Jordan Peele, que se exhibió fuera de competencia.

La comedia negra tiene cuatro nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guión.

“Call Me by Your Name,” que el director Luca Guadagnino llevó a la edición de Sundance del año pasado, también tiene cuatro nominaciones, incluyendo mejor película.

“Mudbound”, de Dee Rees, que se llevó Netflix por 12,5 millones de dólares en el festival del año pasado, tiene nominaciones al Oscar por mejor guión adaptado, mejor actriz secundaria, mejor dirección de fotografía y mejor canción original.

A continuación puedes revisar una lista completa de los premios en el festival de Sundance:

Drama EEUU

Premio del gran jurado: “The Miseducation of Cameron Post”

Premio de la audiencia: “Burden”

Dirección: Sara Colangelo, “The Kindergarten Teacher”

Premio de guión Waldo Salt: Christina Choe, “Nancy”

Premio especial del jurado por primera presentación sobresaliente: Reinaldo Marcus Green, “Monsters and Men”

Premio especial del jurado por excelencia en realización: Reed Morano, “I Think We’re Alone Now”

Premio especial del jurado en actuación: Benjamin Dickey, “Blaze”

Documental EEUU

Premio del gran jurado: “Kailash”

Premio de la audiencia: “The Sentence”

Dirección: Alexandria Bombach, “On Her Shoulders”

Premio especial del jurado de impacto social: “Crime + Punishment”

Premio especial del jurado por visión creativa: “Hale County This Morning, This Evening”

Premio especial del jurado por narración: “Three Identical Strangers”

Premio especial del jurado por primera realización exitosa: “Minding the Gap”

Cine extranjero

Premio del gran jurado: “Butterflies”

Premio de la audiencia: “The Guilty”

Dirección: Isold Uggadottir, “And Breathe Normally”

Premio especial del jurado por acuación: Valeria Bertuccelli, “The Queen of Fear”

Premio especial del jurado por guión: Julio Chavezmontes y Sebastian Hofmann, “Tiempo compartido”

Premio especial del jurado por actuación conjunta: “Dead Pigs”

Documental extranjero

Premio del gran jurado: “Of Fathers and Sons”

Premio de la audiencia: “This is Home”

Dirección: Sandi Tan, “Shirkers”

Premio especial del jurado por narración magistral: Steven Loveridge, “M.I.A.”

Premio especial del jurado de edición: “Our New President”

Premio especial del jurado de fotografía: Maxim Arbugaev, Peter Indergand “Genesis 2.0”