Cierra Enciclopedia del Cine Chileno por falta de financiamiento

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 17:22

Este lunes los creadores del portal CineChile, una enciclopedia que recopila toda la información sobre películas realizadas por cineastas nacionales, anunció que cerrarán el sitio.

Por medio de una declaración, Marcelo Morales C. y Antonella Estevez dieron a conocer la noticia, especificando que la página dejará de funcionar definitivamente a partir del miércoles 31 de enero.

La razón que obliga al cierre es que no cuentan con el financiamiento necesario para mantener el portal.

“Desde hace casi nueve años, pensamos esta plataforma para difundir el cine chileno, no sólo desde la contingencia, sino también rescatando toda su historia”, relataron en el comunicado.

En ese sentido, añadieron que “llegamos a tener más de 3.700 fichas de películas chilenas, 549 críticas de películas y estudios de autores y períodos, 1.470 noticias relacionadas con el cine nacional, 180 entrevistas, un catastro de 1.180 películas chilenas online y una recopilación de más de 1.400 notas de prensa asociadas a películas chilenas desde sus inicios a fines del siglo XIX, hasta la actualidad”.

“Toda esto lo conseguimos gracias a intermitentes fondos de financiamiento destinados a la difusión e investigación del cine chileno (…) Lamentablemente en los últimos dos últimos años no hemos sido electos para recibir aportes a través de los Fondos Audiovisuales, ya que todos los proyectos que hemos presentado han sido rechazados“, agregaron.

Sobre la decisión de cerrar, acotaron que “ya no es posible sostener tremendo flujo de información que actualmente tiene el sitio, con sólo las ganas y el amor al cine chileno. Este es un trabajo duro y diario (…) Sin una dedicación exclusiva y sin la renovación técnica de la plataforma, no es posible mantenerlo dignamente en pie y ya llevamos dos años así”.

No obstante, no descartaron volver eventualmente. “Seguiremos en la búsqueda de opciones, porque esperamos que este receso no sea largo, ya que de todas formas no estaremos descansando, sino que estaremos pensando en formas para volver. No descartamos ninguna posibilidad, pero de seguro necesitaremos de todos quienes nos siguen y apoyan para volver lo antes posible. Para marzo nos proyectamos comenzar a trabajar seriamente en algún plan”.