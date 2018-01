Monos en Shorts traerá lo mejor de Cartoon Network en Parque de las Esculturas

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 14:21

El próximo 27 de enero, Fundación CHILEMONOS trae de regreso “Monos en Shorts”, el entretenido picnic animado para toda la familia. Con talleres de dibujo y animación al aire libre, la propuesta incluye un invitado de lujo que por primera vez arriba a tierras chilenas: John R. Dilworth, creador de la serie icónica de Cartoon Network “CORAJE, EL PERRO COBARDE”.

Monos en Shorts, la actividad veraniega de Fundación CHILEMONOS financiada por el Programa de Intermediación Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) como por la Municipalidad de Providencia y la Fundación Cultural de Providencia, que va por su segunda versión, es una instancia festiva y masiva que recoge grandes éxitos animados para proyectarlos durante las vacaciones de verano.

Por primera vez esta colorida fiesta, tendrá un invitado internacional que acompañará y animará a las familias que visiten Monos en Shorts. Se trata del director y creador de la exitosa serie animada “Coraje, el perro cobarde”, John R. Dilworth. El estadounidense, promete firmar autógrafos al aire libre para todos los fanáticos de la carismática mascota de “Muriel”.

La segunda edición del picnic animado que convoca a toda la familia, se llevará a cabo en la Región Metropolitana, en el Parque de las Esculturas de Providencia. La actividad se enmarca dentro de los festejos de Cartoon Network, que en 2018 celebra sus 25 años en Latinoamérica, y proyectará lo mejor de sus shows originales favoritos, entre ellos “Ben10”, “Las chicas superpoderosas”, “Clarence”, “El increible mundo de Gumball”, “Un show más” y la aclamada “Steven Universe” de Rebecca Sugar (productora y guionista que también trabajó para “Hora de Aventura”). Para finalizar, se mostrará al público una selección de 5 episodios del invitado estrella: “Coraje, el perro cobarde”.

Además, Monos en Shorts, irá antecedido por talleres de animación, dibujo y creación, que como cada año buscan fomentar la apreciación de las artes, y en particular de la animación, en niños de todas las edades. Estos talleres contemplan una zona para pintar, dos murales con los personajes favoritos de Cartoon Network y entretenidos muñecos inflables de “Hora de Aventura”.

Descentralización cultural

En la búsqueda por ofrecer panoramas de entretención cultural para cada rincón del país, se realizarán funciones paralelas en diferentes Bibliotecas y Museos de la Red Dibam como también en Centros Culturales de la red ANIMACCIÓN a lo largo de todo Chile con una programación exclusiva con las siguientes películas: “Song of the sea”, “Shaun the Sheep Movie”, “Kubo, y la búsqueda del Samurai” y “La Tortuga Roja”. Esta última es ganadora de la Competencia Internacional del Festival Chilemonos.

Por otro lado, se exhibirá el documental “Del cóndor al oso”. La muestra documenta casi ocho décadas de animación y exhibe también diversidad de técnicas en series más actuales como el cortometraje “Historia de un oso” (2014). Esta retrospectiva de la animación nacional, es el recorrido más grande sobre este arte que se ha hecho en el país y una posibilidad para que el público de regiones disfrute con los dibujos animados que han marcado a cada generación de nuestro país.

Chilemonos y Cartoon Network reafirman su alianza

Cartoon Network, el canal de cable número uno en rating en Chile, que además lidera la región entre la audiencia general e infantil con cable, ha estrechado su relación con el país a partir de las diversas iniciativas que ha realizado junto a CHILEMONOS.

Las conversaciones entre Cartoon Network y la organización nacional iniciaron en mayo de 2015, con la primera visita de ejecutivos de Turner Broadcasting System al Festival CHILEMONOS y su mercado MAI!

Este año, a partir de la segunda versión de Monos en Shorts, la alianza entre ambas organizaciones se consolida con una serie de proyectos a futuro.

La cita es para este sábado a las 18:00 en el Parque de las Escultura de Providencia.

Entrada liberada.

Bío Bío es La Radio oficial de Fundación CHILEMONOS