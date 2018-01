Aseguran que Dolores O’Riordan estaba "deprimida" y atormentada por los abusos sexuales

Martes 16 enero de 2018 | Publicado a las 11:08

Continúan las repercusiones tras el fallecimiento de Dolores O’Riordan, la exvocalista de The Cranberries que fue encontrada muerta ayer en Londres y cuyas causas del deceso aún no han sido especificadas.

A casi un día de la noticia, el portal de espectáculos TMZ aseguró que la cantante se sentía “terriblemente deprimida” a raíz de episodios de abuso sexual que habría sufrido cuando niña. El artículo, además, hace alusión a un punzante dolor de espalda que la afligía durante sus últimos meses.

O’Riordan abordó este tema en 2013, durante una entrevista que fue rescatada por el portal de noticias desde el matutino irlandés Belfast Telegraph. Allí cuenta cómo fue vulnerada desde los 8 hasta los 12 años por “una persona de confianza” de su familia.

“Siento que me he quitado un gran peso de encima. Siento que me va a ayudar mucho abrirme y confesárselo a toda la gente que compró mis discos y que me quiere”, dijo. Lo anterior, a su vez, se tradujo en intentos infructuosos por quitarse la vida: “Supongo que debo estar aquí con los chicos”, dijo en relación a los tres hijos que tuvo con el entonces mánager de Duran Duran, Don Burton.

De la relación amorosa sólo quedaron recuerdos y una ruptura definitiva en 2014. Antes, varios episodios de depresión y un diagnóstico que cambió su vida para siempre: el trastorno bipolar. Aquel año fue detenida por agredir a un policía en Irlanda, y luego a una azafata en pleno vuelo. La leyenda cuenta que esa vez, tras el aterrizaje, salió del aeropuerto gritando: “¡Soy la reina de Limerick!”.

“Cuando la vida es perfecta se convierte en aburrida; tienes que desafiarte porque eso te da una razón para vivir”, explicó luego la cantante a la agencia Efe, en declaraciones que años después son analizadas en busca de alguna pista que explique su repentina muerte.