Detrás de las Máscaras: "Above Zero", de Siria con la Guerra

Sábado 13 enero de 2018 | Publicado a las 10:24 · Actualizado a las 10:25

Teatro físico, danza y performance son los recursos que utiliza el director sirio Ossama Halal y su cia. Koon Theater Group (fundada en 2002) para graficar los dolores que generan las guerras, a través de la violencia que produce el miedo que, a su vez, estimula más violencia.

Y, además, otros efectos: exilio, campamentos de refugiado, camas enjauladas –metáfora de una celda-inestabilidad e inseguridad.

“Above Zero” (“Encima de cero”), dramaturgia de Alaa Rashidi, busca ingresar a este laberinto de situaciones tan materiales y concretas como sensibles y espirituales, a través de un espectáculo que ejecuta un grupo multidisciplinario de 8 artistas sirios y libaneses.

La obra, que se estrenó en 2014 en Beirut (Líbano), cuenta con la creación y composición musical de Two or The Dragon.

Símbolos y humanidad

Koon Theater Group fue la primera compañía siria en presentar espectáculos callejeros en lugares no tradicionales, para un contacto vital con el público.

Koon –en dialecto sirio significa ser, sea feliz, sea fuerte, sea espontáneo, sea fiel, sea usted mismo- se inspiró para sus obras en poemas de Bertolt Brecht.

Su objetivo: examinar los dolores que se viven en las calles durante una guerra, las contradicciones y el abismo que surgen en la sociedad, además de una reflexión sobre las experiencias personales.

Las coreografías de “Above Zero“, una estructura tipo collage y música en vivo, se crean utilizando medios simples.

Evocan imágenes que se asocian con noticias sobre Siria, cómo se siente cada uno lejos de su país: subrayan de manera cruda frustración y desesperación.

Sobre el escenario circularán tres camas de hierro móviles -símbolo de casa, prisión, escombros, refugio, bote y cerca-, según si los bailarines se arrastran sobre o debajo de los artefactos.

Los movimientos tienen una fuerza implosiva, con las espaldas dobladas como una carga pesada, siempre acompañados por ruidos de la vida cotidiana, de vehículos, cantos religiosos, música árabe y occidental, huesos crujientes…

Siempre con la violencia como gran protagonista…