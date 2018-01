Cuatro imperdibles de Santiago a Mil para esta semana

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 10:17

Alfonso Arenas, Jefe de Educación y Comunidad de Santiago a Mil, conversa sobre cuatro obras que se dan en estos días: Krapp´s last tape, After the rehearsal/Persona, Moving with Pina y Above zero.

Krapp´s last tape, dirigida y protagonizada por Robert Wilson (Estados Unidos de Norteamérica) sobre textos de Samuel Beckett, es un monólogo donde el protagonista, en su cumpleaños 70, se prepara para grabar sus pensamientos cuando encuentra y escucha unas grabaciones suyas de hace 30 años. ¿Quién es él? ¿El de ahora o el de hace 30 años? ¿Fue ese su último año feliz, lleno de vida?

After the rehearsal/Persona, con la dirección de Ivo van Hove (Holanda), son la adaptación al teatro de dos películas de Ingmar Bergman. La primera es sobre un director de teatro y una joven actriz que conversan después de un ensayo, cuando aparece la madre fallecida de la actriz a recriminar al director por su cobardía. En la segunda, una actriz pierde repentinamente la voz. La obra se centra en la relación de la actriz con su enfermera, abordando temas como la inocencia y la manipulación.

Moving with Pina es una suerte de conferencia práctica, danzada, sobre la reconocida Pina Bausch, una referencia de la danza occidental de la segunda mitad del siglo XX, de la mano de Cristiana Morganti (Italia), quien formó parte del grupo de la alemana (Tanztheater de Wuppertal) por 20 años. Así, danza, historias, experiencias, creatividad se conjugan para mostrar desde las vivencias a Pina Bausch.

Above zero es un espectáculo de teatro físico, danza y performance inspirado en poemas de Bertold Brecht de la compañía Koon Theater Group (sirios y libaneses), con la dirección de Ossama Halal. En ella abordan el dolor y las contradicciones de la guerra, el miedo, la violencia.

www.fundacionteatroamil.cl