Familia rechaza serie sobre asesinato de Gianni Versace y la llama "una obra de ficción"

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 11:16 · Actualizado a las 11:32

El próximo jueves 18 de enero a las 22:00 horas, en Chile, debutará en las pantallas de FX“El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”, la última entrega de la saga detectivesca de la cadena estadounidense ahora dedicada a la muerte del famoso diseñador de vestuario.

A una semana del estreno (que se adelantará en un día en Estados Unidos), la familia Versace, los principales involucrados en la historia, redactaron una declaración pública desacreditando la producción y quitando cualquier tipo de respaldo a la serie, incluso anunciando una demanda contra los productores.

La trama aborda un tema delicado para la marca: las extrañas circunstancias del asesinato del diseñador acontecido hace poco más de 20 años, el 15 de julio de 1997.

“La familia Versace nunca ha autorizado o ha tenido algo que ver con la serie de televisión que se va a estrenar sobre la muerte del señor Gianni Versace”, reza el comunicado.

“Teniendo en cuenta que la familia Versace tampoco autorizó el libro en el que está parcialmente basada ni ha tenido relación con este guion, esta serie de televisión solo debería ser entendida como una obra de ficción”, agrega el texto.

El libro al que hace alusión es “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the Us History” (1999) de Maureen Orth, publicación que sirvió de columna vertebral para la serie protagonizada por Penélope Cruz, Edgard Ramírez, Ricky Martin y Darren Cris, entre otros.

En la misma línea, FX respondió la denuncia con una aclaración: “Al igual que la primera temporada de ‘American Crime Story: The People Vs OJ Simpson’ se basó en el libro de no ficción de Jeffrey Toobin titulado ‘The Run of His Life’, la inminente serie de FX, El asesinato de Gianni Versace, se basa en la exhaustiva investigación del best-seller ‘Vulgar Favors’, que examinó el verdadero asalto homicida de Andrew Cunanan. Nosotros nos apoyamos en el meticuloso trabajo de la señora Orth”.

Donatella Versace, amiga personal de Penélope Cruz y quien la interpretará en la serie, se refirió con el portal WDD a la polémica misión que tendrá la española en pantalla: “Hablé con Penélope. Es amiga, me dijo que me trataría con respeto, pero no sé qué van a mostrar de un libro que dice falsedades increíbles”, dijo semanas antes de la declaración pública de su familia..

Por su parte, en diálogo con Entertainment Weekly, Cruz también se refirió a Donatella: “No quiero entrar en detalle, pero fue una charla muy extensa. Fue muy importante para mí. Creo que ella sabe de qué forma la interpretaré, y que realmente la quiero y la respeto”, dijo.