Denuncian a James Franco por acoso sexual la misma noche en que ganó el Globo de Oro

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 16:09 · Actualizado a las 16:17

La de anoche fue una jornada de contrastes para James Franco: tras dirigir y protagonizar una de las películas más auténticas de su carrera, “The Disaster Artist”, y ganar un Globo de Oro como “Mejor Actor de Comedia o Musical” por el filme, el intérprete fue increpado casi al mismo tiempo en redes sociales por supuestas actitudes de acoso sexual.

La noticia la constató la revista Variety a través de su sitio web, donde se recogen los tweets de la actriz Ally Sheedy, célebre por su actuación en “El club de los cinco”, donde acusaba directamente a Franco de comportamientos inapropiados.

El motivo de la furia no sólo fue la presencia de Franco en la ceremonia, sino también el pin que llevó en su chaqueta con la leyenda “Time’s Up” (“Se acaba el tiempo”), iniciativa que buscaba visibilizar el ánimo reformista que despertó en Hollywood tras la seguidilla de acusaciones de índole sexual.

Sheedy, quien coincidió con Franco en la obra teatral “The Long Shrift” de 2014, quiso referirse al actor en Twitter al mismo tiempo en que se desarrollaba la ceremonia de los Globos de Oro.

“Vale, espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en la mesa de los Globos de Oro. #MeToo”, fue el primero de los mensajes de Sheedy. Luego, escribió: “James Franco ha ganado. Por favor, nunca me pregunten por qué dejé la industria de la televisión y el cine”.

Sarah Tither-Kaplan, actriz que ha asegurado haber sido acosada por Franco durante el filme “The Long Home”, comentó en la misma red social: “Hey James Franco, bonito pin de Time’s Up en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me decías que mi desnudo completo que me hiciste hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato? El tiempo se ha acabado para eso”, publicó.

“Hey James Franco, ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué no das papeles con diálogo que no requieran desnudos en tus películas independientes a las docenas de mujeres a las que has hecho hacer desnudos y escenas de sexo en películas independientes y proyectos artísticos?”, agregó Tither-Kaplan, quien luego se hizo cargo de sus palabras en la misma red social.

Violet Paley, actriz y directora, también se sumó a la discusión virtual sobre Franco. “Bonito pin de Time’s Up, James Franco. ¿Recuerdas cuando me bajaste la cabeza en tu coche hacia tu pene expuesto y la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuese contigo a tu hotel cuando tenía 17 años? ¿Después de que te pillasen haciéndolo con otra menor de 17 años diferente?”, publicó en Twitter.

Lo de Paley hace alusión al episodio de 2014, cuando una joven le pidió un autógrafo y terminó siendo contactada por el mismo Franco vía mensajes directos de Instagram. En el diálogo, la joven dejó en claro que le faltaban días para cumplir los 18, detalle que el actor prefirió omitir. Luego, terminó disculpándose públicamente en televisión. “Supongo que estoy, ya sabes, avergonzado, y creo que soy un ejemplo de cómo las redes sociales son espinosas. Estoy en una posición en la que no solo tengo que pasar por los vergonzosos rituales para conocer a alguien, sino que a veces se publica y lo ve todo el mundo”, dijo el actor.

Las acusaciones, sin embargo, no alcanzaron a opacar el buen momento profesional del actor, cuyo filme “The Disaster Artist” se estrenará en Chile este 11 de enero.