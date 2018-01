Tamara Acosta reaparece en el cine con filme de "suspenso metafísico"

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 14:32

El director de “Azul y Blanco” y “El Lenguaje del Tiempo”, Sebastián Araya Serrano, vuelve a la cartelera con “La Salamandra”, largometraje que se sumerge en el drama y el suspenso metafísico. El filme, que se estrenará el 11 de enero de 2018 en el Centro Arte Alameda, cuenta con las actuaciones de Cristián Carvajal, Elvis Fuentes y Tamara Acosta, en sus personajes principales.

“La Salamandra”, película que recuerda al cine de David Lynch, Raúl Ruiz y Alejandro Jodorowsky, cuenta la historia de un hombre cuya vida fuera de los márgenes de lo socialmente aceptado, comienza a desgastarse, sucumbiendo ante el delirio de sus deseos no cumplidos.

Son estas ansias por cumplir con los estándares sociales como el de tener una mujer, una casa y pertenecer, lo que lo llevan a hipotecar su pasado, todo, con tal de ser uno más. Es entonces cuando su alter ego se inserta en la trama como un segundo hombre que esta vez sí será aceptado. Sin embargo, el segundo hombre no tiene un pasado que sustente su presente, ya que es sólo una proyección de aquel que lo imaginó, y en la búsqueda de una historia propia, se dará cuenta que su existencia no es más que una gran obra simulada, donde nada es lo que parece, o al menos, no del todo.

Se trata de una propuesta cinematográfica atrapante, con una historia llena de interrogantes y acertijos que no dejará indiferente a nadie. “La Salamandra” es una película que registra al hombre sin concesiones en su tránsito social, bajo el yugo agobiante de las sociedades modernas. Un filme que cuenta además con un elenco de reconocidos actores y donde Tamara Acosta y Cristián Carvajal, se lucen en roles que se alejan de sus registros habituales.

Esta película es la segunda parte de la trilogía que comenzó con “El Lenguaje del Tiempo” (2012), también protagonizada por Tamara Acosta. Con este largometraje, Sebastián Araya Serrano recorrió varios festivales de cine y fue el ganador del “Premio a la Mejor Película” del Peneapple Underground Festival de Hong Kong y del “Premio Mejor Película Extranjera”, en el Atlanta Underground Filme Festival, EEUU.

“La Salamandra”, en tanto, es una coproducción chileno ecuatoriana a cargo de Afro Films (Chile) y Vectoryka (Ecuador). Fue ganadora del Fondo Ibermedia y merecedora del “Guión Ganador” en el Trindie Fils Festival en Estados Unidos. Un filme que por su estilo y propuesta viene a ampliar el espectro de posibilidades de lo que acostumbramos a ver en la pantalla grande. Un cine de autor que nos hace pensar, reflexionar y cuestionar la percepción que tenemos de la realidad.