Corporación Cultural de La Reina realizará la 20° versión del Festival de Teatro Infantil

La Corporación Cultural de La Reina, realizará por vigésimo año consecutivo su tradicional Festival de Teatro Infantil, con las destacadas obras para niños, niñas y toda la familia, el que se llevará a cabo desde 17 al 19 y del 24 al 27 de enero de 2018 a las 12:00 hrs. en la sala de nuestra Institución, ubicada en Santa Rita N° 1153 esquina Echeñique.

El Festival, como novedad, son los propios niños quienes eligen a las obras ganadoras: durante los 7 días de competencia se presentará una obra diaria. Los niños al ingresar reciben tres “mascaritas” de teatro: una feliz (comedia), otra triste (tragedia) y la última que denota “regular”, cada una de ellas de distinto color. Los niños al finalizar la obra, la calificarán depositando la “mascarita” que deseen. Así cada obra presentada, contabilizará un número respectivo de preferencias, llevándose el primer lugar la obra que logre al terminar el festival, el mayor número de “mascaritas” felices.

En esta oportunidad participarán destacadas compañías nacionales, quienes utilizando distintas técnicas teatrales, nos presentarán estrenos, reposiciones y obras para niños y niñas de todas las edades.

Lugar: Teatro Corporación Cultural de La Reina Dirección: Santa Rita N°1153 esq. Echeñique Horario: 12:00 hrs. Entradas Entrada General: $3.500 Entrada Niños y Niñas: 3.000.- Informaciones: 22277 6214

Programación

”El Principito”

Se trata de un hombre pequeñito, no es un niño ni tampoco un adulto. Vive en su propio planeta, el Asteroide B612 y dando vueltas por el universo llega de casualidad a la Tierra, donde se encuentra en el desierto con un aviador cuyo avión se ha estrellado. En medio de la urgencia del piloto, que intenta reparar su nave y necesita ayuda, El Principito aparecerá pidiendo que le dibuje un cordero. Y no desistirá hasta no estar conforme con el dibujo del aviador. Cuando ya tiene su cordero, empieza a contarle al aviador su vida y su viaje por diferentes planetas en donde ha conocido a distintos personajes que son partes del mundo de los adultos: un rey, un vanidoso, un hombre de negocios, un farolero, un geógrafo, hasta que llega a la Tierra…

Compañía: Teatro Artes Producciones Autor: Antoine de Saint-Exupéry Director: Rolando Valenzuela Elenco: Rolando Valenzuela y Claudia Narea Bravo Técnica: actuación y máscaras Duración: 50 minutos. Edad recomendada: desde 6 años Día: Miércoles 17

“El Gato del Faraón” (Estreno)

Helga, convence a su amigo Pierre de viajar en su avioneta al misterioso Egipto, en busca de los tesoros del “Gato del Faraón”, lo que no saben es que en esta aventura les esperan un cien número de acontecimientos que pondrán a prueba su habilidad y fortaleza. Deberán comenzar por descifrar un enigmático pergamino para llegar a aquel mágico lugar. En su travesía conocen a Yunet, una niña que llegará a ser su amiga y de gran importancia dentro de esta aventura, ya que conoce a la perfección los secretos de estas lejanas tierras….

Luego de atravesar el desierto, logran llegar a la Pirámide del Faraón, pero allí se encuentran con la sorpresa de que no existe solo una tumba o sarcófago, sino que tres, un nuevo desafío para estos amigos; quienes además, se encontrarán con personajes que protegen el tan preciado tesoro…

Compañía: Zeta Producciones Autor y Director: Víctor Zenteno Elenco: Francisca Arzola, Wuadya Nazarala, Estania Uribe, Ignacio de la Peña e Manuel Almonacid. Técnica: actuación Duración: 50 minutos. Edad recomendada: 3 a 12 años. Día: Jueves 18

“Un Reino de Hielo”

Adaptación libre del cuento “La Reina de las nieves” Hans Christian Andersen que inspiraría Disney para llevar al cine con gran éxito a nivel mundial bajo el nombre de “Frozen”. “Un Reino de Hielo” es una comedia musical familiar la cual cuenta la historia de una profecía que condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anastasia, el temerario montañero Kris y un reno muy particular emprenden un viaje épico en busca de Elza, hermana de Anastasia y Reina de las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. Esta comedia musical está a cargo de 10 artistas interpretando diferentes personajes, utilizando estímulos visuales como imágenes en 2D, canciones en vivo, coreografías, una gran puesta en escena de calidad.

Compañía: Grupo Sueños Producciones Adaptación y Dirección: Nadia Chiappinotto Elenco: Vladimir Armijo, Natalia Parada, Anthony Asmid Lagos, Carlos Wedeles, Carolina Castillo, Andrea Rodriguez, Matias Reyes y Reinaldo Marincovich. Técnica: comedia musical familiar Duración: 60 minutos. Edad recomendada: de 3 a 12 años. Día: Viernes 19

“Pulgarcito, ¡El Gitano!”

Cuatro hermanos gitanos componen una compañía de teatro callejero itinerante. Sus costumbres nómades los llevan a recorrer el mundo relatando historias; Paco, Yerko, Greco y Wladimir son actores músicos que con contagiosos ritmos relatan una adaptación gitana del clásico cuento de los Hermanos Grimm “Pulgarcito”. En el espectáculo se utilizan marionetas gigantes, máscaras y muñecos de manipulación directa, elementos escénicos que ayudan a crean un espectáculo colorido, lleno de música y magia. Una obra con una mirada inclusiva…….

Pulgarcito en un niño distinto pero nunca deja de lado sus aspiraciones y sueños, enseñando así; que todas las personas tienen un mismo valor. “Soñamos con un mundo donde todos y todas tengan un espacio, una sociedad donde todos se sientan bienvenidos…

Compañía: Objeto Teatro Dirección y adaptación: Andrés Amión. Elenco: Blanca Gálvez, Maximiliano Urriola, Diego Jerez, Andrés Amión y Rodrigo Pinto. Técnica: la obra une muñecos y actuación, con maquinarias animadas e interesantes elementos escenográficos y música en vivo. Duración: 45 min. Edad recomendada: 4-12 años Día: Miércoles 24

“El Secuestro de la Bibliotecaria”

Chillan, 1939. La queridísima bibliotecaria de la ciudad ha sido secuestrada. Pepo, Pepe, Pepa y Pipo son hermanos y a la vez una foránea banda de torpes malhechores, que a ritmo de swing han decidido secuestrar a Ernestina, la bibliotecaria. El plan iba muy bien hasta que Ernestina, en pleno secuestro advierte que están enfermos de sarampión. ¿Dónde encontrar la solución a este problema? ¡En los libros! Una comedia orientada a un público familiar, que utilizando música en vivo vinculada al jazz swing y referencias al cine mudo, nos transportará a otros tiempos y nos mostrará la importancia de la lectura.

Compañía: Teatro Atanor Adaptación teatral: Gustavo Valdivieso (del cuento homónimo de Margaret Mahy) Dirección: Gustavo Valdivieso Elenco: Alejandra Araya, Gonzalo Torrealba, Paloma Geisse, Gustavo Valdivieso y Gaspar Domínguez Técnica: actuación y música en vivo. Duración: 55 minutos. Edad recomendada: 7-12 años. Día: Jueves 25

“El Príncipe Narigón”

Una hermosa princesa de todos sus pretendientes se burlaba: unos gordos y pelados, otros chicos y chascones, todos para ella eran horribles. Para ella, nadie podía igualar su belleza. Hasta que un día llegó a visitarla desde muy lejos, un príncipe muy especial. Era el príncipe con una muy pronunciada nariz. Tantas risas y burlas le causó tal nariz a la princesa, que todos en el reino supieron de su crueldad con este nuevo pretendiente. Cuando se enteró su papá, un rey muy severo, se le ocurrió darle una lección a su burlona hija: “¡la princesa será desposada por el primer forastero que llegue!”, estas palabras dijo el rey y la princesa una gran lección recibirá…

Compañía: TeatropolisGentil Director: Freddy Huerta Elenco: Freddy Huerta, Sebastián Lazcano, Cecilia Cárcamo, Grace Bustamante y Juan Bustamante. Técnica: actuación y máscaras. Duración: 45 min. Edad recomendada: 4-12 años Día: Viernes 26

Repetición de la obra ganadora

Sábado 27: REPETICIÓN DE OBRA GANADORA

Horario: 19:30 hrs

Entrada Liberada