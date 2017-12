Santiago en 100 palabras lanza su versión 2018: Hasta abril se podrá enviar cuentos

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:10

El fuerte Sol y los agobiantes 32 grados que marcaron pasada las 11.00 am en La Plaza de Armas de la capital, no fueron excusas para que los transeúntes no se detuviesen a presenciar el lanzamiento de una nueva versión de Santiago en 100 Palabras.

Alrededor de 100 personas se detuvieron unos minutos para ver qué ocurría y saber por qué estaba una ballena de madera de 10 metros “nadando” sobre pequeños libros al frontes del Museo de Histórico Natural. La respuesta les agradó: Se viene la versión décimo séptima del concurso literario más popular del país.

El concurso que es patrocinado por BHP – Minera Escondida, Fundación Plagio y Metro de Santiago – alianza que es considerada una de las más duradera en el ámbito cultural – decidió resaltar la figura de la ballena, debido al protagonismo que ha adquirido a lo largo de los años en la literatura.

Así lo confirmó la directora de Fundación Plagio, Carmen García, quien además entregó detalles de la intervención y extendió la invitación a todo público a participar del concurso de cuentos.

García nos adelantó parte de las novedades que trae la nueva versión de Santiago en 100 Palabras, además del gran premio que puede obtener el ganador del 2018.

El jurado encargado de seleccionar los cuentos ganadores de esta edición está compuesto por los escritores Roberto Merino (Todo Santiago; Crónicas de la ciudad, Padres e hijos), María José Ferrada (Kramp, La tristeza de las cosas) y Cristián Warnken (Un hombre extraviado, Las palabras del chamán en el fin del mundo).

“A través de los miles de cuentos que se han producido en la historia del concurso, hemos conocido relatos y personas fascinantes. ‘Santiago en 100 Palabras’ es una invitación a escribir nuestra historia de manera conjunta. Creemos que el fomento de la escritura permite el desarrollo de una sociedad más creativa, inclusiva y respetuosa, valores esenciales para seguir creciendo como comunidad”, dijo Alejandra Garcés, Directora de Asuntos Comunitarios e Indígenas de BHP / Minera Escondida.

El cuento ganador recibirá $2.000.000; el Premio del Público, $1.000.000; el Segundo Lugar, $500.000, y el Tercer Lugar, $250.000. El Premio al Talento de Barrio recibirá $1.000.000. Las cuatro menciones especiales (Premio al Talento Infantil, Premio al Talento Joven, Premio al Talento Mayor y Premio al Talento Breve) recibirán $250.000.

Para más información, envío de cuentos y bases del concurso, puedes ingresar en este enlace