Estrenan película sobre Orllie-Antoine de Tounens, el desconocido "Rey de la Araucanía"

Lunes 25 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:19 · Actualizado a las 17:19

“Rey”, dirigido por Niles Atallah, ganó el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, siendo destacada por su “trabajo artístico excepcional”. La obra se estrenará el 11 de enero en el circuito alternativo de salas.

El largometraje, del director chileno-estadounidense Niles Atallah, se adentra en la historia de Orllie-Antoine de Tounens (Rodrigo Lisboa), un abogado francés que llegó al sur Chile en 1858 con el objetivo de unificar las fuerzas del pueblo Mapuche y fundar el reino autónomo de La Araucanía y la Patagonia para derrotar al Ejército de Chile en plena Guerra de Arauco.

“Rey” es el segundo largometraje de Atallah, licenciado en Arte de la Universidad de California, Estados Unidos, quien el 2010 estrenó “Lucía” en el San Sebastián IFF 2010, Zabaltegi Nuevos directores. Con ese mismo trabajo además, ganó el Premio FIPRESCI en Cinelatino, y el Premio del Mejor Director Chileno en Valdivia IFF.

La curiosidad del director por el enigmático “Rey de la Araucanía” comenzó cuando leyó “In Patagonia” (Bruce Chatwin,1977). En el libro existe un relato sobre el personaje y su paso por Argentina, pero no abordaba sus desventuras en Chile. Esa fue la interrogante que movilizó a su realizador a continuar sus lecturas sobre el francés y, posteriormente, a iniciar un proyecto con su historia.

A partir de ahí, la investigación no se detuvo. Atallah viajó a la Región de la Araucanía para conocer a la comunidad Mapuche Flor del Valle (cercanías de Curarrehue) y a las localidades de Tourtouirac y Chorgnac d’Ans en Francia, donde investigó al avezado aventurero.

“Usualmente desde documentos, archivos y objetos se reconstruyen los relatos históricos, pero también sirven para imaginar lo que no sabemos acerca de esos hechos. Precisamente eso, ‘lo que no sabemos’ de Orllie-Antoine de Tounens, esa grieta, es lo que más me interesó y me pareció importante retratar”, detalla Niles Atallah, quien también visitó otros lugares de Europa como Holanda para estudiar la memoria cinematográfica en los inicios del séptimo arte y su influencia en la forma en que vemos el mundo hoy. “Decidí trabajar desde una metodología opuesta. Desde el inicio, lo que la película provoca es sospecha sobre esa mirada cinematográfica. ¿Por qué estamos viendo la realidad de esta manera?”, dice el director.

“Rey”, que se estrena el 11 de enero en el circuito alternativo de salas, se construye con base en la tensión entre la historia y la memoria, lo que se materializa en imágenes degradadas y sonidos. En la misma línea, también es un paseo por una tierra de fantasía y sueños de la mano de personajes con máscaras, criaturas humanas zoomorfas, etc.

Para retratar el paso del tiempo, el director de “Rey” experimentó enterrando en el patio de su casa cintas de 8 mm, 16 mm y Súper 8. Dicho material se deterioró otorgando un efecto gastado, que fue integrado a la película. “Me interesó ver cómo se puede deteriorar una historia, un personaje y finalmente la realidad. Eso afecta la trama y lo que somos capaces de ver”, cuenta el realizador.

La música de la película fue realizada por el músico chileno Sebastián Jatz, quien preparó las melodías con una reliquia de la música que alberga el Museo Histórico y Antropológico de la Universidad Austral de Valdivia. Se trata de un piano doble que fue construido en 1898, un instrumento del cual existen 10 en todo el mundo.

“Un trabajo artístico excepcional”

La crítica y los expertos han tenido buenos comentarios para la película. En la reciente versión del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, “Rey” ganó el Tigre o Premio Especial de Jurado del certamen por su “trabajo artístico excepcional” de la mano de las productoras Diluvio (Chile) y Mômerade (Francia).

La película también tuvo una destacada participación en otros festivales, adjudicándose el “Premio del público” en FICUNAM México, el “Premio de la critica francesa” en Cinelatino Toulouse y “Mejor Ficción” en el Festival Internacional de Cine Indígena de Wallmapu. También fue seleccionada en L’Atelier Cannes Film Festival, en el Rencontres de Cine Latino Toulouse y en el Australab del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Junto al trabajo de Atallah se exhibirá el cortometraje animado “Halahaches”, Mención Honrosa de Talento Nacional de SANFIC11 2015, de la directora chilena Alejandra Jaramillo. La historia comienza con Telkoy, un inseguro y temeroso joven Selk’nam, que se prepara para su rito de iniciación, una tradición de su pueblo en Tierra del Fuego. Él descubre que para lograr convertirse en hombre deberá decidir entre acatar la creencia de los hombres o arriesgarse a morir para proteger lo que cree.

La disponibilidad de exhibición de “Halahaches” está sujeta a la programación particular de cada una de las salas. A través del Fanpage de “Rey” y de DCI Distribución se puede acceder a mayor información de ciudades horarios y lugares de funciones.