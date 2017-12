Dura crítica de Mark Hamill al director de "Star Wars: Los últimos Jedi": "No es mi Luke"

Jueves 21 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:47

Advertencia Spoiler: Información sobre la trama de un libro, serie o película

Durante una entrevista en el contexto de promoción de “Star Wars: Los últimos Jedi”, Mark Hamill, Luke Skywalker en la historia, se refirió a la polémica mundial que ha despertado el filme entre los seguidores de la saga, divididos por el giro que dio Disney al argumento.

No han sido pocos quienes han criticado al director del filme, Rian Johnson, por haber traicionado el espíritu de las películas predecesoras y “remecer” algunas premisas del mito de “Star Wars”; en específico, en lo que respecta al ahora maestro Skywalker.

Según declaraciones que recoge el portal ComicBookMovie, Hamill también está del lado de las voces disidentes al metraje, e incluso responsabilizó a Johnson de dichos cambios.

“Los Jedi nunca se rinden. Se lo dije a Rian Johnson… Pero este personaje no es mi Luke Skywalker. Simplemente hice lo que el director quiso que hiciera para beneficio de la historia”, dijo Hamill.

“Quiero decir (…). Aunque tengan un problema, tal vez tarden un año en intentar reagruparse. Pero si cometían un error trataban de corregirlo. Así que ahí tuvimos nuestras diferencias principales, pero esta ya no es mi historia”, comentó Hamill.

“Es la historia de otra persona y Rian necesitaba que fuera de cierto modo efectivo ese final. Para mí es el quid del problema. Luke Skywalker jamás diría algo así. Lo siento. Bueno. En esta versión estoy hablando de la saga Star Wars de George Lucas”, agregó el actor, acaso uno de los referentes máximos de la saga, visiblemente incómodo por el nuevo giro argumental.

“Esta es la próxima generación de la franquicia, así que tuve que pensar en un Luke como otro personaje. Tal vez sea Jake Skywalker. Pero este tipo no es mi Luke. Tuve que hacer lo que Rian quería que hiciera para beneficio de la historia”, señaló Hamill, quien aguardaba su regreso a la historia desde la primera etapa de la saga.

Increpado por la actitud que tomó el actor ante el guion de esta película (que terminó aceptando), Hamilol dijo: “Es cierto, lo acabé aceptado. Pero todavía no lo he aceptado por completo. Aunque esto simplemente es una película. Espero que no se enfaden conmigo y realmente llegue a pensar que Rian era el hombre perfecto para este trabajo”.