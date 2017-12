Destacan a "Una mujer fantástica" como uno de los mejores filmes con temática LGBT del año

El medio cinematográfico internacional se ha rendido ante “Una mujer fantástica”, el filme de Sebastián Lelio protagonizado por la actriz transgénero Daniela Vega. Desde su estreno en salas norteamericanas el filme ha contado con la venia de la crítica especializada, y aquello quedó demostrado una vez más con un nuevo elogio.

Porque la cinta chilena ahora fue destacada por The Hollywood Reporter como una de las mejores películas con temática LGBT estrenadas en 2017, reconocimiento que a lo largo de su periplo internacional también se ha traducido en trofeos y homenajes.

En su paso por la Berlinale (el Festival Internacional de Cine de Berlín) “Una mujer fantástica” se llevó el Teddy Award al Mejor Largometraje, en una competencia paralela a la selección oficial dedicada a los filmes con temática gay.

“Impactante y enfurecedora, divertida y surrealista, entusiasta y reconstituyente, esta es una película de sorprendente intensidad y sinuosos cambios de humor envueltos en una sólida coherencia de visión”, señaló el crítico David Rooney sobre la película.

“Lo más notable de ‘Una Mujer Fantástica’ es que no se pronuncia una sola palabra en defensa directa. Cualquier rastro de la película de la agenda (temática) queda subsumido en el palpitante drama humano”, agregó.

En la lista, elaborada con lógica de ránking, la película se ubicó en el segundo lugar, sólo superada por “Call me by your name” del director Luca Guadagnino, una de las cintas que corre con ventaja en los próximos Premios Óscar. A ambas las secundan “God’s Own Country”, “BPM (Beats Per Minute)”, “Beach Rats”, “Princess Cyd”, “Thelma”, “Lovesong”, “My Friend Dahmer” y “The Wound”.