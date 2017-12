Los cambios de última hora que hizo Nicolás López a su nueva película "No estoy loca"

Vengo saliendo de la mega sala XD de @cinemarkchile y #NoEstoyLoca ya existe. Y porque la tecnología me lo permite voy a hacer un par de cambios sicopatas de último último últisimo minuto… subir un nivel de audio, corregir el color de alguna escena, quizá cambiar una canción… pero si no estuviera Kubrickeano podría decir que esta terminada. Y si, mis cambios pelotudos no los va a notar nadie más que yo y es un pequeño lujo que me puedo dar (antes uno terminaba una película, la mandaba a un laboratorio -en Toronto o la India- para hacer copias en filmico y tenía que esperar un mes y aceptar lo que sea que llegará…por tiempo y $). Ahora gracias a todas las películas que estamos haciendo por año en @sobrasinternational (y la tecnología digital) hemos ido equipándonos hasta ya tener todo lo necesario para filmar y terminar una película. Por lo tanto, puedo permitirme corregir y recorregir hasta volver loco al equipo de postproduccion de Sobras Digital siempre y cuando el tiempo, el dinero y las pizzas con cerveza a la medianoche lo permitan. Ahora me devuelvo a la oficina a coordinar un par de detalles para la función de hoy en la noche donde por primera vez un público más allá de la gente que cabe en mi living vera la peli. Y estoy entusiasmado… creo que es mi mejor película. O la más parecido al tipo de películas que quiero hacer en esta nueva tanda. Es la décima. Algo significará… por ejemplo, que la he casi cagado 10 veces en menor o mayor medida. A ver que pasa. Y muero de ganas que todos la vean este 4 de enero. (Foto por el jefe de post de sobras @the_real_rodrigo_rojas_echaiz )

A post shared by Nicolás López (@nicolaslopez) on Dec 12, 2017 at 8:11am PST