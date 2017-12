"Una mujer fantástica" es nominada a los Globos de Oro como Mejor Película Extranjera

“Una mujer fantástica”, el filme de Sebastián Lelio protagonizado por la actriz chilena Daniela Vega, fue nominado a los Globos de Oro 2018 en la categoría de Mejor Película Extranjera. La ceremonia se realizará el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

Se trata de la edición número 75 de los Globos de Oro, donde la cinta chilena competirá con la película francesa “BPM”, “First They Killed My Father” (dirigida por Angelina Jolie), “The Square” de Robert Ostlund, “In the Fade” y el filme ruso “Loveless”.

Esta será la cuarta vez en que una película local esté nominada en la ceremonia, tras las participaciones de “La nana”, “El club” y “Neruda”.

La cinta recibe la noticia antecedida de un exitoso paso por los Premios Fénix, donde la semana pasada “Una mujer fantástica” se impuso en las categorías Mejor Dirección, Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actuación Femenina.

“Una mujer fantástica” cuenta la historia de Marina, una joven transexual que se enfrenta a la muerte repentina de su pareja, Orlando (Francisco Reyes), 20 años mayor que ella. En el duelo, la familia de su ex le impedirá vivir en paz, siendo blanco de reproches, prejuicios y violencia.

Con esta nominación, crecen las expectativas del filme local de cara a los Premios Óscar y los Premios Goya, donde la película figura como la representante del cine chileno.