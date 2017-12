Daniela Vega integra campaña contra el acoso sexual junto a Jennifer Lawrence y Gal Gadot

Este año, gracias a su protagónico en “Una mujer fantástica”, la actriz chilena transgénero Daniela Vega entró de lleno a la industria cinematográfica de Hollywood. Prueba de ello son los elogios casi diarios que recibe de la crítica especializada por su papel, y los premios que sigue cosechando a un año del debut del filme.

Lo anterior no ha alejado a Vega del debate público, donde ha tomado la palabra para hablar de discriminación, de diversidad de género y ahora de acoso sexual, un tema que este año explotó en el corazón de Hollywood.

Hoy, la chilena apareció como rostro de la campaña “I will not be silent” (“No permaneceré en silencio”): una gesta de la revista W Magazine que aboga por el respeto.

En el video, Daniela Vega comparte crédito con Salma Hayek, Nicole Kidman, Emma Stone, Gal Gadot, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Andrew Garfield y Jessica Chastain, entre otros.

Cabe mencionar que ayer la revista Time eligió como “Personaje del Año” (su característico rótulo) a las denunciantes de abuso y acoso sexual, que han gatillado una ola de testimonios y denuncias sobre el tema que se ha extendido por diversos países del orbe.

Aquí, el video de la campaña “I will not be silent”: