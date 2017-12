LAB Escénico 18: Más de 100 actividades gratuitas en Santiago a Mil 2018

Instalar, activar y provocar experiencias sobre el estado de las artes escénicas, eso genera LAB Escénico. El encuentro se ha consolidado como un festival dentro de Santiago a Mil, un espacio inédito de formación e intercambio artístico gratuito al que pueden acceder desde estudiantes y artistas, a cualquier interesado en el teatro, la danza, la música, el circo o la performance.

Uno de los ejes de trabajo de LAB Escénico es la Escuela de verano, una instancia que ofrece diversos workshops y clases magistrales lideradas por artistas escénicos que serán parte de la programación de Santiago a Mil. Antu Romero, Ivo van Hove y Krystian Lupa son sólo algunos de los creadores que guiarán estos encuentros.

Como la memoria marcará la celebración de los 25 años de Santiago a Mil, la primera actividad de LAB Escénico la guiará el homenajeado de esta edición: Alfredo Castro. El actor ofrecerá una Clase Magistral el miércoles 3 de enero bajo el nombre LO CRUDO / LA PIEL / LO CRUEL: La invención del tercer cuerpo en el Teatro Camilo Henríquez. Ese mismo día, se inaugurará una muestra fotográfica en torno a la historia del desaparecido Teatro La Memoria con trabajos de Juan Francisco Somalo.

Desde Alemania, el director Antu Romero (de madre chilena), se suma a las actividades para exponer su visión acerca del teatro post-dramático alemán el viernes 5 de enero en la Escuela de Teatro de la Universidad Finis Terrae. Mientras, el director belga Ivo van Hove participará de una entrevista el 12 de enero en Centro GAM y, en la misma línea, el 19 de enero en el Teatro Municipal de Santiago, se realizará una conversación abierta con el polaco Krystian Lupa.

Otro espacio de la Escuela de verano son los workshops, que en esta edición serán realizados por artistas como Mariano Tenconi, el Grupo Krapp, Conchi León, Astad Deboo y miembros de la compañía de Willi Dorner.

Entre ellos, destaca el coreógrafo indio Astad Deboo quien guiará un workshop de danza basado en las técnicas del Kathak y el Kathakali el 8 y 9 de enero en el Centro Cultural Escuela Moderna de Música. Y, en el mismo lugar, pero el 12 de enero, la coreógrafa Esther Steinkogler y la bailarina Raquel Odena de la compañía de Willi Dorner liderarán un workshop teórico práctico sobre performance e intervención de espacios públicos.

Otro eje que integra LAB Escénico es Foro Público. En ese espacio, se insertan los diálogos abiertos con las personas. Para esta edición, se han programado más de 30 actividades pre o post función de obras como Moving with Pina de Cristiana Morganti, Centaures / Still Life de Angelin Preljocaj, Frame of Mind / Lux Tenebris de Sydney Dance Company o Astronautas de Mariano Tenconi, entre otras.

Toda la información sobre las más de 100 actividades de LAB Escénico la puedes encontrar aquí .