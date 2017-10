Jaar: "¿Es usted feliz? Fue una pregunta difícil cuando no podías expresar tus ideas"

“A mí me mueve la curiosidad. Soy un artista porque no entiendo el mundo, necesito entenderlo, y cuando me siento capaz de entender, actúo. Eso es lo que hago con mi trabajo. Todo lo que sé del mundo, todo mi conocimiento viene de hacer estos proyectos, y eso es la magia del arte”, define Alfredo Jaar en los primeros minutos de “JAAR el lamento de las imágenes”.

El documental “JAAR el lamento de las imágenes”, dirigido por Paula Rodríguez Sickert, se estrena este jueves 5 de octubre. El primer documental sobre el artista hace un recorrido por las principales obras del artista chileno contemporáneo más importante a nivel internacional, muestra obra expuesta en Berlín, Helsinki, Venecia, Torino, Buenos Aires, Santiago, su imaginario, su estudio en Nueva York y el departamento donde vive (lugar muy privado), permitiendo conocer su faceta más pública, lugar de trabajo y creativo y su espacio de intimidad, descanso y desconexión.

El documental parte por la pregunta que colgó en las calles de Santiago durante la Dictadura: “¿Es usted feliz?”.

“Esta obra fue a la esencia a la pregunta que nos hacemos como seres humanos”, dice Jaar en la cinta. “Fue una pregunta difícil de hacer en un momento en el que había censura, no se podía votar, no se podían expresar tus ideas sobre la situación política”. Luego complementa: “en el fondo, un artista crea una obra y después en su vida entera lo único que hace es repetir esa misma obra. Esta es la pregunta con la que yo me paseo por el mundo haciendo a otras sociedades y a otras culturas. ¿Es usted feliz?”.

“JAAR el lamento de las imágenes” es un retrato íntimo que ofrece un repaso por sus obras en primera persona. Jaar, conocido por ser un artista complejo y reservado, se entrega completamente a la cámara de Paula Rodríguez. Así, reflexiona sobre sus procesos creativos, sobre el mundo en que vivimos y la responsabilidad que debe tener un artista en el siglo XXI.

Sus obras abordan grandes problemas en diferentes lugares del mundo, como la emigración en la frontera entre México y Estados Unidos, el genocidio en Ruanda o el golpe militar en Chile.

Equilibrio entre información y poesía

“Nunca trabajo con la intuición, ni con la imaginación, ni con la creatividad”, confiesa. “Es muy racional, muy científico en mi caso y esto viene de la arquitectura. Soy un arquitecto que hace arte. La obra tiene una visibilidad y esa visibilidad hay que diseñarla. Y cuando se diseña esta forma final a mí me interesa incorporar dos elementos fundamentales que son la esencia de la obra: la información y la poesía. Hay que buscar un equilibrio ideal entre esos dos elementos constitutivos. Nunca caer en el lado informativo porque se vuelve muy didáctico, y no caer en el lado puramente poético y estético porque se vuelve muy dulce. Hay que buscar un equilibrio perfecto entre estos dos elementos para expresar precisamente lo que quiero expresar”, indica Jaar.

La banda sonora del documental pertenece a su hijo Nicolás Jaar, quien es en la actualidad uno de los representantes más importantes de la música electrónica a nivel internacional.

“JAAR el lamento de las imágenes” se exhibirá a través del circuito Miradoc en 17 ciudades y 22 salas a lo largo de Chile, abarcando proyecciones de Arica a Punta Arenas durante todo el mes de octubre.

Redes sociales

facebook.com/ErranteProducciones

twitter.com/erranteprod

instagram.com/erranteproducciones

@Chile_Doc

facebook.com/miradocchile

https://www.instagram.com/_miradoc/