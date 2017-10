Con amplia convocatoria culminó la selección para integrar el próximo Festival Danzalborde

Con 126 solicitudes de bases, además de 48 obras postuladas a la programación de sala y otras 10 a intervención, culminó el proceso de recepción de las obras que participarán en la versión N° 16 del Festival Internacional Danzalborde, que este año cuenta con el aporte del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Luego de un arduo trabajo de selección, Danzalborde cerró su convocatoria para participar en su próxima versión. El proceso fue realizado siguiendo la linea curatorial de la muestra, con la coordinación del Festival, junto a dos especialistas internacionales del área, curadoras y Lucía Russo y Carolina Silveira, ambas docentes, coreógrafas e intérpretes; la primera de Argentina y la segunda de Uruguay.

“Siempre es un momento interesante e intenso el tener que ver muchas obras y comentarlas con los colaboradores extranjeros invitados, es una oportunidad que nos permite visualizar cuales son las problemáticas y estéticas que mueven a los creadores nacionales”, indicó Iván Sánchez, Co-Director del Festival.

Espacio de encuentro y colaboración

Cada año el Festival Internacional de Danza Contemporánea, Danzalborde trae un viento de mundo a Valparaíso. Compañías, bailarines, coreógrafos de todas las latitudes se reúnen en torno a poder ver, ejecutar, idear y proyectar la danza contemporánea. Este espacio de convergencia, que cumple 16 años, no sólo es una muestra pensada en los espectadores, es también un espacio de trabajo, de nuevas ideas e inquietos futuros proyectos de colaboración.

Este año no será la excepción y quienes buscan mayores conocimientos y experiencias en torno a narrativas y significación en la danza, podrán ver el trabajo de exponentes de la danza y las artes asociadas.

“Danzalborde año a año se constituye como un lugar de encuentro y diálogo entre instituciones que apoyan a compañías y/o creadores con el fin de participar y compartir estos 10 días de actividades y programación en la ciudad de Valparaíso, para esta versión destacamos el convenio con el Festival Rambla, organizado por la Compañía de Danza Chevah de Guatemala, lo cual abrirá la posibilidad a un elenco de ese país de ser parte de la programación, continuando de esa forma con la vinculación con festivales y cultores de Centro América” agregó el Co-Director.

Mar: una danza de riesgo con la naturaleza

La brasileña Marina Guzzo realizará su aclamada obra “Mar” como parte de las intervenciones urbanas, la que está considerada para los días los días sábado 21 y domingo 22 de octubre.

La reseña de la acción, “Mar” lo describe como una actuación de danza y ocupación para espacios urbanos abiertos. Un juego coreográfico entre el espacio, el viento, las personas y un gran manto plateado extremadamente frágil, hecho con la unión de capas térmicas utilizadas para los rescates de emergencia. Una danza de riesgo con la naturaleza y el artefacto, para crear un dispositivo de juegos, travesías y utopías, en un planeta en degradación.

Laura Aris: espacios de generación de partículas de verdad

Una de estas oportunidades de participar es el seminario que dictará es Laura Aris, intérprete, coreógrafa española y profesora de danza internacionalmente reconocida . Actualmente trabaja como artista independiente y desarrolla sus propias prácticas creativas, generando diálogos con la danza contemporánea, otras disciplinas artísticas y su relación con los espectadores.

Mediante la reflexión sobre las cuestiones personales y el movimiento de material de los ámbitos privados a los espacios públicos y colectivos, Laura construye imágenes evocadoras y en movimiento de alto poder emocional, en un enfoque constante con la colaboración con otros artistas.

“Yo uso la danza como herramienta y no como meta, y aunque no es mi intención, el baile modela mi espiritualidad, me gusta crear discursos teatrales sostenidos por el movimiento, buscando constantemente generadores de fisicalidad y luego establecer filtros necesarios que maximicen el contenido de mis propuestas, en el baile encuentro una lógica efímera que revela partículas de verdad, a veces desaparecen al final del acto performativo, pero a veces soportan, me interesa el eco del movimiento”, destacó Laura.

El Seminario de Laura Aris será los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 entre 10.00 y 13.00 horas y los participantes deberán postular a la convocatoria que se abrirá el día 1º de octubre, dirigida a profesionales y estudiantes.