FICValdivia anuncia las películas de su vigésimo cuarta edición con estrenos chilenos

El Festival Internacional de Cine de Valdivia, el más importante del país, presentó las 31 películas que integran tres de sus cuatro categorías de competencia en su Selección Oficial. El evento se desarrollará entre el 9 y el 15 de octubre, donde, además de las competencias, se podrá ver la muestra Ventana de Cine Chileno, en donde se revisarán los estrenos de este año en la producción nacional, una mezcla de cine independiente con películas de vocación masiva, sumando a ello un estreno mundial.

Las cintas son “Secos”, de Galut Alarcón y Chamila Rodríguez; “Tacos de cemento”, de Marcelo Porta; “Vida de familia”, de Alicia Scherson y Cristián Jiménez; “La mentirita blanca”, de Tomás Alzamora. Chile; “Cabros de mierda”, de Gonzalo Justiniano; y “Exote: la filmación de la telenovela errante”, de Pablo Martínez (estreno mundial), serán las que integrarán el apartado dedicado al celuloide local.

En la Selección Oficial de Largometraje Internacional, los doce títulos que componen la competencia serán: “Rey”, de Niles Atallah (Chile, Francia, Países Bajos, Alemania. 2017. 90’. Premiere Chilena), “Baronesa”, de Juliana Antunes (Brasil. 2017. 73’. Premiere Chilena), “Casa Roshell” de Camila José Donoso (México, Chile. 2017. 71’. Premiere Chilena), “Mama Colonel” de Dieudo Hamadi (Congo, Francia. 2017. 72’. Premiere Latinoamericana), “Let the summer never come again” de Alexandre Koberidze (Georgia, Alemania. 2017. 202’. Premiere Latinoamericana), “Chaque mur est une porte” de Elitza Gueorguieva (Bulgaria, Francia. 2017. 58’. Premiere Latinoamericana), “All that passes by through a window that doesn’t open” de Martin DiCicco (Estados Unidos, Qatar. 2017. 69’. Premiere Latinoamericana), “A fábrica de nada” de Pedro Pinho (Portugal. 2017. 177’. Premiere Latinoamericana), “Braguino” de Clément Cogitore (Francia, Finlandia. 2017. 49’. Premiere Latinoamericana), “Cocote” de Nelson Carlo de los Santos Arias (República Dominicana, Argentina, Alemania, Qatar. 2017. 106’. Premiere Latinoamericana), “Milla” de Valerie Massadian (Francia, Portugal. 2017. 128’. Premiere Latinoamericana), “Beyond the one” de Anna Marziano (Italia, Francia, Alemania. 2017. 53’. Premiere Latinoamericana).

El jurado estará compuesto por Kiro Russo, Ela Bittencourt y Jerónimo Rodríguez.

Selección Oficial Largometraje Chileno

Las películas que compiten en esta sección son “Los perros” de Marcela Said (Chile, Francia. 2017. 99’. Premiere Chilena), “Tierra sola” de Tiziana Panizza (Chile. 2017. 104’. Premiere Latinoamericana), “Princesita” de Marialy Rivas (Chile, Argentina, España. 2017. 78’. Premiere Latinoamericana), “La directiva” de Lorena Giachino (Chile. 2017. 72’. Premiere Mundial), “La isla de los pingüinos” de Guillermo Söhrens (Chile. 2017. 105’. Premiere Mundial), “Desierto no cierto” de Nathaly Cano (Chile. 2017. 63’. Premiere Mundial) y “One color self-portrait” de Vicente de Solminihac (Chile, Alemania. 2017. 62’. Premiere Mundial).

Quienes tendrán la labor de deliberar en esta competencia serán Magdalena Arau, Gerwin Tamsma y Emilie Bujés.

Selección Oficial Cortometraje Latinoamericano

Aquí, la competencia estará compuesta por “Selva” de Sofía Quirós, “Pequeño manifiesto en contra del cine solemne” de Marcelo Porta, “Relato familiar” de Sumie García, “Palenque” de Sebastián Pinzón, “El hilo” de Pietro Bulgarelli, “Niebla” de Flavia de la Fuente, “Ojos de linterna” de Fanny Leiva y José Barriga, “Nosotras mismas” de Joaquín Araneda, “Fletas, sucias pero ni tan malas” de Gonzalo Díaz, “Nado de invierno” de César González, “Martuca” de Ricardo Valenzuela y “Agua negra” de Benjamín Brunet.

El jurado de esta competencia está integrado por Aaron Cuttler, Carlos Piñeiro y Agnès Wildenstein.

Cine Chileno del Futuro

Por último, fueron anunciadas las películas que componen Cine Chileno del Futuro, una nueva instancia de FICValdivia para proyectos chilenos en vías de finalización. Desarrollado en alianza con CinemaChile y la Film Commission Chile, el espacio tiene por objetivo contribuir a la internacionalización del cine nacional, dando a conocer las futuras películas a profesionales del área de la circulación cinematográfica internacional. Además, posibilita el encuentro entre directores y productores de cine chileno con los profesionales internacionales invitados al certamen, para contribuir a la finalización de sus proyectos y la circulación de los mismos.

Las películas que integrarán esta instancia son “Friendship” de Peter McPhee; “Todo Puede Ser” (Anything could happen) de Gonzalo Maza; “El Hombre del Futuro” (The Man of the Future) de Felipe Ríos; “No Hace Falta Pedir Disculpas” (No Need To Apologize) de Moisés Sepúlveda; “Nona. Si me mojan, yo los quemo” (Nona. If you soak me, I will burn you) de Camila José Donoso y “Dry Martina” de Che Sandoval.

La Selección Oficial Cortometraje Infantil Latinoamericano, junto con la totalidad de la programación, serán anunciados el 27 de septiembre.