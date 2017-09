Experto en tráilers enseñará cómo elaborar uno en charla abierta al público

Crear un tráiler atractivo, efectivo y seductor: un adelanto que permita captar nuestra atención y dejarnos con ganas de más. A eso se dedica Jeremy Workman, cineasta y experto en edición de trailers, quien vendrá a Chile a dictar una clínica organizada por la Corporación Cultural de Documentalistas Chiledoc, dirigida a las 13 empresas productoras de documentales y series de no ficción que conforman el Nodo de Exportación Audiovisual Mirada Sur, proyecto impulsado por Chiledoc y financiado por Corfo Metropolitano.

“Estamos muy satisfechos de traer a un experto como Jeremy Workman a Chile”, señala Flor Rubina, directora de Chiledoc. “El año pasado hicimos una videoconferencia con él y nos pareció que valía la pena que viniera a trabajar con las empresas de Mirada Sur y aprovechar su visita para que más profesionales conozcan su experiencia y la importancia de tener un buen material para difundir sus proyectos”, comenta.

Durante la clínica compartirá su conocimiento en talleres, reuniones individuales con las empresas y una charla abierta al público: “El éxito de una película comienza con un buen tráiler”. Allí entregará claves para lograr una pieza bien estructurada y útil como herramienta para potenciar la comercialización, distribución y marketing de un film. La conferencia será el martes 26 de septiembre a las 16:00 horas en el Centro Cultural de España, y marcará el lanzamiento del segundo de año de actividades de Mirada Sur.

Una vida de tráiler

Tráiler y teaser son las principales herramientas con las que un realizador cuenta para “vender” una proyecto o película. Rubina enfatiza que “el año pasado detectamos que Chile carece de especialistas en este tipo de piezas, por ello nos parece importante la presencia de alguien reconocido mundialmente en Chile”.

Workman es director de Wheelhouse Creative, productora de trailers para películas tanto documentales como de ficción. Ha editado cerca de 200 trailers y ha participado en el desarrollo de otros tantos para destacados documentales, como “Cameraperson”, “Norman Lear: Another versión of you”, “Unseen enemy”, “Food evolution” y “The witness”. Wheelhouse contribuyó en las campañas de “Life animated”, “Music of strangers” y “The eagle huntress”.