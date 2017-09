"Pakistan Girl": la heroína que combate la corrupción y la violencia contra las mujeres

Un cómic editado en Pakistán trata de inspirar a la generación de jóvenes para combatir las injusticias y el patriarcado, con una heroína que protege a las mujeres maltratadas y ataca a los policías corruptos.

En la vida real, “Pakistan Girl” se llama Sarah. Es una adolescente que descubre sus superpoderes al salir de un coma provocado por una explosión en su aldea.

Vestida con un traje y una capa verdes, el color nacional de Pakistán, inmoviliza a un hombre que agrede a una mujer en un mercado y luego salva a una chica retenida por un policía ávido de sobornos, en el primer tomo de una serie de cómics publicado este verano.

El creador del personaje espera darle así un modelo a sus jóvenes lectoras, en un país conservador de corrupción endémica y en el que los crímenes “de honor“, la violencia machista y otros abusos contra las mujeres siguen muy expandidos.

“Faltan mujeres que puedan servir de modelos o de superheroínas en los grandes medios de aquí“, apunta el guionista, Hasan Saddiqui. “Queríamos crear un personaje femenino fuerte, que las chicas, e incluso los chicos de Pakistán, puedan admirar”, agrega.

La publicación tuvo una buena acogida en las redes sociales, donde la mayor parte de los internautas elogiaron la iniciativa.

“Es una superiniciativa, chicos… Soy un gran seguidor de los [clásicos estadounidenses] Marvel y DC Comics, y espero los siguientes con impaciencia“, publicó en Facebook un aficionado, Syed Hassan Nasir.

Tras una primera edición de varios cientos de ejemplares en inglés, la próxima etapa será una versión en urdu, con la idea de alcanzar a millones de lectores en el país. El autor también se plantea una posible adaptación en dibujos animados.

Estereotipos

Pero acceder al conjunto de la población no es coser y cantar. El sistema educativo paquistaní, infrafinanciado y mal gestionado desde hace décadas, no responde a las necesidades de una población galopante,y más de la mitad de los niños de 8 años no saben leer.

Según un estudio publicado por el Gobierno en 2016, 24 millones de jóvenes paquistaníes no van a la escuela, y las niñas tienen menos posibilidades de ser escolarizadas que los niños. Pero en las aulas, el cómic podría ayudar a combatir las ideas asentadas sobre el género, considera Saadia Adnan, directora de un centro escolar a quien la idea ha convencido.

“Creo que deberíamos enseñar apoyándonos en este tipo de literatura, pues es a esta temprana edad que construyen la imagen de lo que puede ser su vida futura”, dice Adnan, hojeando el libro en una librería de Islamabad.

La nueva heroína creada por Siddiqui sigue los pasos de “Pakistan Man“, un héroe bigotudo que combate a un malvado llamado “el Corruptor“. “El primer cómic, ‘Pakistan Man’, se vendió como rosquillas y espero que este libro, que ya se está vendiendo bien, conozca el mismo éxito”, subraya Ahmad Saeed, propietario de la librería Saeed Book Bank, una institución de la capital paquistaní.

Antes que “Pakistán Girl”, otra joven heroína conquistó corazones. “The Burka Avenger” (“La vengadora del burka”), publicado en 2013, contaba las proezas de una maestra que combatía a los malos para impedirles que cerraran una escuela para niñas en la trabajaba.