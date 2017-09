Documental "Jaar, el lamento de las imágenes" se estrena en el MAVI

Este jueves 14 de septiembre se estrenará el primer documental sobre Alfredo Jaar, el artista visual chileno vivo más importante a nivel internacional.

“Jaar, el lamento de las imágenes” hace un recorrido por la vida y obra de Alfredo Jaar, destacando algunas obras claves del artista como son las creadas a partir de imágenes de minas de oro en Brasil, el gran letrero luminoso con el texto “This is not America” (“Esto no es América” al centro de la silueta de Estados Unidos de Norteamérica, y “Esta no es la bandera de América”, con la bandera de ese país) realizado en 1987 en pleno Times Square (Nueva York), su presencia en la Bienal de Venecia o la instalación sobre el genocidio en Ruanda (que fuera mostrada en Santiago), en la que pone el acento en la brutal indiferencia de Occidente.

“Jaar, el lamento de las imágenes” indaga en el proceso creativo de Alfredo Jaar, quien se ha interesado en el golpe de estado en Chile o los temas de emigración, temas contingentes graves y urgentes que lo hacen asumir miradas críticas que provocan, que interpelan.

El documental dirigido por Paula Rodríguez Sickert y producido por Paola Castillo, tuvo su debut en SANFIC durante agosto, en la sección de Competencia de Cine Chileno. En octubre se estrenará en salas de cine de todo Chile por medio del Programa Miradoc.

La banda sonora del documental pertenece a su hijo Nicolás Jaar, uno de los músicos más influyentes en la electrónica mundial actual.

El jueves 14 de septiembre, a las 20:00 horas, se exhibirá gratuitamente “Jaar, el lamento de las imágenes” en la Plaza Mulato Gil de Castro (calle Lastarria 307, Santiago centro), gracias al apoyo de Carlsberg Chile.

Ficha técnica

“Jaar, el lamento de las imágenes”

Dirección y Guión: Paula Rodríguez Sickert

Producción: Paola Castillo

Dirección de Fotografía y Cámara: John Márquez – Enrique Stind

Sonido: Boris Herrera – Shinya Kitamura

Diseño Sonoro: Roberto Espinoza

Postproducción Imagen: Cecilia Belliz – Daniel Dávila

Montaje: Titi Viera Gallo

Música: Nicolás Jaar – Nascuy Linares

Duración: 78 minutos

Formato exhibición: HD / DCP

Subtítulos: Inglés / Español

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=tquzfZ5Lw-c&feature=youtu.be