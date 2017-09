Festival de Cine de Viña del Mar comenzó con homenajes a Alfredo Castro e Inti Briones

Como un hito en los eventos que rescatan el cine de autor latinoamericano fue destacado durante su inauguración el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA), certamen que organiza la municipalidad junto a la Universidad de Valparaíso con financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

La ceremonia, que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional, contó con la presentación de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que interpretó música de destacadas películas, para luego dar paso a un homenaje de la Cámara de Diputados al director de fotografía chileno-peruano Inti Briones y al actor y director de teatro, Alfredo Castro.

El ministro de Cultura, Ernesto Ottone, indicó que “este festival tiene algo extraordinario que tienen pocos en Latinoamérica, que es celebrar al cine latinoamericano, es decir, hay intercambio de nuestras culturas, en un año en que se suscribirá en nuestro país el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por lo que estamos muy felices de estar acá”.

Homenajes

La primera distinción se entregó al reconocido actor y director de teatro, Alfredo Castro, quien se ha destacado por su incansable gestión cultural y su participación en el cine italiano, así como también en obras cinematográficas de Venezuela, donde protagonizó la película “Desde Allá“, la cual obtuvo el León de Oro de Venecia en el año 2015, además de ganar en el FICVIÑA 2016.

“Fue una sorpresa muy grande, no me lo esperaba bajo ningún punto de vista y me ha emocionado mucho. Es muy grato, porque de verdad que lo recibo a nombre de todos los que trabajamos en este oficio, algo tan personal, que cuesta mucho. Siempre son equipos de veinte o treinta de personas, donde todos son muy importantes, y yo quiero recibir este premio a nombre de toda esa gente”, expresó el actor.

El segundo homenaje recayó en el director de fotografía chileno-peruano, Inti Briones, considerado uno de los más relevantes de Latinoamérica, cuyo trabajo está presente en la realización de destacadas películas de los últimos años, tanto en el panorama nacional como internacional.

Briones, se mostró muy agradecido por la organización del evento y a todos los asistentes que lo acompañaron y reconocieron el merecido homenaje, subrayando “gracias por enseñarme que los artistas podemos ser políticos”, dijo.

Programa

Este año, las competencias del FICVIÑA incluyen las siguientes categorías: Internacional de Largometraje, Internacional de Documental, Cortometraje Latinoamericano, Internacional de Cortometraje de Escuelas de Cine, Obras Regionales de Chile y Mejor Música de Película.

En competencia habrán obras de países como Cuba, Colombia, Chile, República Dominicana, Venezuela y Turquía, entre otros. La programación complementaria contempla muestras nacionales e internacionales, ciclos dedicados a la memoria histórica del cine chileno, homenajes y una gran variedad de presentaciones especiales.

Se suman también eventos especialmente dirigidos al mundo de la industria y el medio cinematográfico nacional y latinoamericano, tales como el Laboratorio Documentales DocuLab Andino, Encuentro de Redes de Salas de Latinoamérica y la competencia Work in Progress Latinoamérica, cuyo ganador podrá finalizar su proyecto de ficción o documental y formar parte de la programación del Festival Internacional de Guadalajara, México.

Durante el certamen y en el marco del Foco de Autor Latinoamericano habrá una retrospectiva del conocido cineasta brasileño Luiz Rosemberg Filho, quien junto al director de fotografía y productor de filmes, Inti Briones, serán homenajeados por la Cámara de Diputados.

Todas las exhibiciones y actividades del FICVIÑA 2017 son abiertas a la comunidad con entrada gratuita. Las salas de exhibición serán: Cinemark Mall Marina Arauco, Espacio Urbano (15 Norte), Sala Aldo Francia (Palacio Rioja), Cine Arte y el Teatro Condell, en Valparaíso.