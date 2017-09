La historia de la selfie de Nicolás López con Quentin Tarantino en Estados Unidos

Con una selfie, el director chileno Nicolás López le agradeció a Quentin Tarantino un favor consentido en el marco del estreno en Estados Unidos de “Hazlo como hombre“, su último filme, que tras su exitoso paso por México inició la semana pasada su periplo internacional.

“No puedo estar más agradecido por su humildad, buena onda y apoyo. La historia de cómo sucedió, demuestra que uno puede cambiar la realidad a patadas en el culo“, adelantó el hombre detrás de “Sin Filtro” en su cuenta en Instagram, donde colgó la imagen del encuentro y un largo texto donde detalla la historia detrás de la fotografía. Pero, ¿cómo sucedió? Lo cuenta López:

“Llegué a LA (Los Angeles, California) hace dos semanas para hacer prensa y le pregunté a @realeliroth (Eli Roth) si podíamos invitar a Quentin a la premiere (que fue a la de “Knock Knock” y le gustó “Promedio Rojo”). Eli me dijo que hablara con su asistente pero que lo veía difícil…”, comienza el relato de López.

“Llamé dos veces, no me respondió y decidí dejar la obsesión. Una semana después Eli me invitó a una función de su nueva peli #DeathWish (que está increíble y no puedo decir nada más), llego a mi hotel, son las 10.30, miro el techo, ansiedad/euforia pre estreno, no duermo así que me voy al cine a ver una película a medianoche. Llego al lobby, compro una cerveza en el bar y… Está Tarantino con su mujer, la maravillosa cantante @daniellapick (Daniella Pick) en la barra“, sigue el texto.

“Me paralizo, no quiero ser molestoso y llamo a Eli, histérico, le pregunto si es que si me acerco será de mierda o no. Me dice que no sea idiota y le hable. Me tomo otra cerveza. Me acerco y terminamos hablando de ‘Promedio Rojo’, ‘DeathWish’ y de ‘Atomic Blonde‘ (que había visto recién) y cuando me iba a ir… Me invita un trago y ya nos quedamos conversando una hora. Me sentí como Ed Wood con Orson Welles“, agregó.

“Lo invito a la premiere y me dice que feliz va a apoyarme. No quiero que se siente comprometido así que solo mando un mail. Hablo con su mujer y me dice que vienen. El día llega y Quentin no se aparece porque se quedó pegado editando. Daniella me escribe un whatsapp y le digo que si la quieren ver después… Vayamos al cine el fin de semana. Y me dice que feliz“, relata, para luego entrar en el desenlace de la historia.

“Llega el día sábado. Compro entradas, llega @aaronburns (Aaron Burns) como apoyo moral y se aparece Quentin. Mi cabeza explota. Vemos la película juntos y se ríe un montón y me dice que está ‘espectacular’. Nos vamos a un bar a tomar margaritas y a conversar sobre Chile, México y me cuenta lo mucho que le gusto @aislinnderbez (Aislinn Derbez) en la peli así que la llamamos. Y en ese momento agradecí al Dios del cine… Por hacerme vivir este momento y sentirme, como dicen acá… #blessed“, concluyó el director.

Estreno en Chile

Aún es incierto el estreno en Chile de “Hazlo como hombre“, una coproducción entre Sobras (propiedad de Nicolás López) y la cadena Televisa que en su génesis tuvo como objetivo el público mexicano. Tras su estreno en salas aztecas, el filme se transformó en un éxito inmediato, alcanzando récords inesperados.

En menos de dos semanas, la cinta se transformó en la película local más vista en México en lo que va del año, con 130 millones de pesos mexicanos (más de 4.703 millones de pesos) de recaudación y 2.772.682 espectadores en 11 días.

El problema para su arribo a las salas chilenas es el inminente nuevo proyecto de Sobras para el país: el estreno de “No estoy loca“, la película con Paz Bascuñán en el rol protagónico que tiene fecha de estreno para el 4 de enero y que se toparía con los esfuerzos de promoción de “Hazlo como hombre“.