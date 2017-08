Matt Dillon recordó la escena de "Loco por Mary" en la que habla de Chile

Matt Dillon es uno de los invitados estrella de la decimotercera versión del Santiago Film Festival, Sanfic13, que este fin de semana anunciará a sus ganadores con el actor norteamericano entre las últimas actividades de la cita.

Dillon arribó la mañana de este viernes a la capital, una ciudad que no conocía personalmente a pesar de llevar años familiarizado con ella, y todo gracias a una de sus películas más populares: “Loco por Mary“.

Los espectadores locales del filme conocen el dato. En la comedia de 1998, que fue dirigida por los hermanos Bobby y Peter Farrelly y protagonizada por Ben Stiller y Cameron Diaz, Dillon es uno de los obsesionados por Mary (Diaz). Su personaje es el de un detective privado que en un comienzo se encarga de espiarla, y que tras una hilarante traición a Ted (Stiller) termina enamorándose de ella.

Cuando intenta conquistar a Mary, Pat (Matt Dillon) se hace pasar por un arquitecto, y en ese juego se ufana de haber construido por su cuenta un importante edificio en Santiago de Chile. “¿Tú construiste el estadio olímpico?”, le pregunta otro de los pretendientes de Mary. Pero Pat esquiva la pregunta: “No, solamente unas torres“, le dice.

“Yo estaba en el aeropuerto llegando a Santiago y me acordé de esa frase que está en la película. Lo pasamos muy bien haciéndola. Lo hermanos Farrelly son muy geniales. Con Cameron estuvimos involucrados en ese periodo y disfruté mucho trabajar con ella, y con Ben Stiller también”, comentó Dillon en la conferencia de prensa que se realizó horas después de su aterrizaje.

“Toda la experiencia fue genial. Si todas las experiencias (cinematográficas) fueran así, sería increíble. Todos lo pasamos bien. Nos gustaron los personajes y al público le gustó la película. La otra anécdota tiene que ver con que me lastimé el pie en el rodaje, y eso apestó porque no pude caminar por un tiempo“, recordó el actor.

Regalos y proyectos

Se trataba de la primera vez de Dillon en territorio local, por lo que agradeció todo tipo de bienvenidas. Incluso una que le tenía preparada el programa “Intrusos” de La Red, quien en pleno diálogo con la prensa le hizo llegar un obsequio: el tradicional juego típico “el emboque“. “Muchas gracias por el regalo. No voy a jugarlo porque de seguro que le saco un ojo a alguien“, comentó mirando a sus compañeros de la organización de Sanfic13, que lo blindaban en la mesa.

Un poco más serio, tuvo tiempo para hablar de su nuevo proyecto fílmico: “The House That Jack Built“, la próxima película del afamado director Lars von Trier en la que compartirá elenco con Uma Thurman, Riley Keoughn y Siobhan Fallon Hogan. El filme aún no tiene fecha de estreno y recién está en etapa de preproducción, aunque se espera que debute en 2018.

“Lars me dijo: este es un papel de un verdadero villano. Yo le dije, ‘soy villano’, pero él me respondió: ‘sí, pero no puedes ser peor que este personaje“, reveló el actor, quien no quiso adelantar más detalles aunque aseguró que su personaje cruzará la historia completa. En su horizonte laboral se avizora también otro filme, “Jo, the Medicine Runner” de David L. Cunningham, y un documental que dirigirá él mismo, basado en la historia de un amigo músico involucrado con la cultura cubana.

¡Finalizada! Terminó la conferencia de prensa del actor estadounidense Matt Dillon, nuestro invitado especial de #Sanfic13. Mañana el actor ofrecerá un conversatorio en @corpartes donde contará muchos detalles y secretos de su carrera en Hollywood. A post shared by SANFIC (@sanfic) on Aug 25, 2017 at 9:51am PDT

Ya se lleva a cabo la conferencia de prensa de @mattdillon en #Sanfic13. @corpartes @storyboardm_ A post shared by SANFIC (@sanfic) on Aug 25, 2017 at 8:30am PDT