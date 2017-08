Una nueva película de Gonzalo Justiniano: Exitoso avant premiere de "Cabros de Mierda"

Amigos, invitados, parte del elenco y los seguidores de las producciones cinematográficas nacional, llegaron hasta la sala número 5 de Cine Planet, para ser parte del avant premiere de la película “Cabros de Mierda”, el nuevo filme de Gonzalo Justiniano.

La cita era a las 21:00 horas. El estreno tuvo unos 20 minutos de retraso, debido a que el público invitado era superior a las butacas de la sala y el acomodamiento resultó algo difícil. Sin embargo, y de seguro, fue un escenario perfecto para Justiniano y parte del elenco que agradecieron al público por su asistencia y dieron un breve discurso sobre las emociones que tenían sobre la producción.

El director de “Cabros de Mierda”, precisó que la producción comenzó en la década de los 80´, cuando él realizó filmaciones a diferentes hechos ocurridos en dictadura como: Protestas, violencia, manifestaciones pacíficas y registro de las poblaciones “opositoras” que sobrellevaban el cruel y nefasto gobierno de Pinochet.

“Lo difícil fue pensar en trabajar en una producción en base a ello. Fue así como llegó la historia de la francesita y el gringo Sam, historia que lamentablemente son verídicas”, comentó Justiniano.

Los protagonistas de la película, Nahalia Aragonese (Gladys), Daniel Contesse (Samuel Thompson) y Elías Collado (Vladi), compartieron con la prensa e invitados en el avant premiere, el cual finalmente no fue parte del festival SANFIC 13, “debido a diferentes formas de pensar en cómo debe ser un estreno”, señaló Justiniano, sin dar más detalles.

El pequeño Elías Collado, un pequeño y gran actor perteneciente a una academia teatral de Recoleta, señaló aún tener sentimientos encontrados con la película. “Estoy muy feliz de ser parte de este elenco, pero no les niego que me puse a llorar cuando me enteré que en esa época murieron miles de chilenos”.

La película que fue patrocinada por el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y CORFO, tendrá su estrena nacional este jueves en diversas salas del país y pretende ser un nuevo éxito para el cine nacional.

Argumento

La cinta chilena relata la historia de Gladys, más conocida en el barrio como “La Francesita”, quien vive junto a su madre y su hija. La familia recibe a un inocente misionero norteamericano llamado Samuel Thompson (23), que viene a predicar la palabra de Dios para este país del tercer mundo que vive bajo la dictadura de Pinochet.

A través de la cámara, el misionero captura cómo la población La Victoria de Santiago lucha por sobrevivir entre ollas comunes, niños sin padres y las primeras grandes protestas.

La película también cuenta con imágenes reales e inéditas de ese periodo lo que también sirve como una reconstrucción histórica y judicial en casos como el asesinato del cura Jarlán.

