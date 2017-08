Organizaciones cuestionan Propuesta de Política Municipal de Patrimonio de Ñuñoa

Organizaciones ciudadanas y cinco concejales, entre otros, firmaron duro comunicado público cuestionando la forma en que se ha llevado el proceso de participación por parte del Municipio de Ñuñoa, comuna que se ha caracterizado en las últimas décadas ´por una agresiva destrucción de su patrimonio.

En el comunicado instan “al Municipio de Ñuñoa a que, como primer gesto de reparación del daño ejercido, deje en las manos de la comunidad el llevar adelante un proceso democrático de discusión en forma integrada de la comuna de Ñuñoa”.

Comunicado Público

Por una Propuesta Ciudadana de una Política de Reparación y Gestión Comunitaria del Patrimonio Cultural de Ñuñoa

Ñuñoa, 17 de agosto de 2017

El pasado 17 de junio del presente, nosotros, la comunidad organizada de Ñuñoa nos autoconvocamos en asamblea abierta con la asistencia representativa de vecinos y vecinas de diversas zonas y barrios de la comuna, en la sede de la Junta Vecinal de Villa Olímpica, con el objeto de posicionarnos y deliberar respecto a la “PROPUESTA DE POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO COMUNAL” que se encuentra elaborando hoy el Municipio de Ñuñoa.

En dicha instancia democrática de base ciudadana territorial, luego de informarnos, analizar y poner en común las diversas aristas de dicha iniciativa municipal, consideramos como premisas, lo siguiente:

El patrimonio cultural es la resultante de un proceso histórico, político y social de apropiación y de arraigo territorial de la comunidad que lo habita, a través del cual se define su identidad como tal, y por esencia le pertenece.

En consecuencia, toda iniciativa que resulte o provenga desde la institucionalidad política en torno a su patrimonio cultural, debe ser reflejo de un profundo proceso democrático deliberativo, proveniente desde la propia comunidad.

Nosotros, la comunidad, somos por tanto los llamados a decidir cómo y de qué forma queremos hacernos cargo de la puesta en valor y de la preservación de aquello que consideramos nuestro patrimonio cultural, el cual se expresa a través de nuestras particulares costumbres, creencias y simbolismos, de nuestras formas sociales y comunitarias de relacionarnos, de los modos de habitar nuestros barrios y de compartir nuestros espacios y territorios y de gozar de nuestro paisaje.

Y en contraparte, el MUNICIPIO, en su calidad de representante institucional y político de la COMUNIDAD, debe ponerse a su disposición en un TEMA QUE ESTÁ EN EL CENTRO DE SU SER COMO COMUNA, cual es el de DEFINIR SU PROPIA IDENTIDAD COMO TERRITORIO, y ser garante de ello.



Por ello, declaramos:

1. Que durante las últimas décadas, nuestros barrios de Ñuñoa han sido blanco de depredadoras políticas urbanas, impuestas autoritariamente por el propio municipio, sacrificando por la vía del lucro inmobiliario nuestro valioso e irremplazable patrimonio.

2. Que el Municipio de Ñuñoa, incumpliendo con el genuino mandato de representarnos como comunidad, ha infligido un daño irreversible a nuestra calidad de vida, atropellando nuestros derechos básicos de gozar y preservar nuestros modos de habitar y relacionarnos, a la par de debilitar nuestros tejidos sociales.

3. Que hemos sido nosotros, la comunidad organizada, la que ha debido asumir la defensa de su patrimonio, frente al absoluto desamparo del propio municipio.

4. Que fruto de un invaluable y permanente trabajo desde la comunidad, existen hoy barrios y zonas declaradas monumento nacional en la comuna de Ñuñoa.

5. Que la comunidad organizada de la comuna de Ñuñoa no solo no comparte la visión y la forma unilateral y antidemocrática como se ha gestado la iniciativa de la llamada “PROPUESTA DE UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO COMUNAL”, elaborada desde las instancias técnicas y políticas internas del municipio, sino que a través del presente comunicado público, INSTAMOS AL MUNICIPIO DE ÑUÑOA A QUE COMO PRIMER GESTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO EJERCIDO, DEJE EN LAS MANOS DE LA COMUNIDAD EL LLEVAR ADELANTE UN PROCESO DEMOCRÁTICO DE DISCUSIÓN EN FORMA INTEGRADA DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, y no segmentada por territorios, como ha sido la tónica de las llamadas Mesas Participativas de Modificación del PRC del Alcalde Zarhi, PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS de lo que será nuestra PROPUESTA CIUDADANA PARA UNA POLÍTICA DE REPARACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ÑUÑOA.

Red Ñuñowe Vecinos por el Patrimonio Barrial de Ñuñoa

Adhieren:

1. Equipo Técnico de declaratoria Zona Típica Villa Olímpica

2. Equipo Técnico Declaratoria Zona Típica Barrio Suárez Mujica

3. Rodrigo Gertosio, Arquitecto Coordinador equipo Expediente ZT Villa Frei

4. Tusy Urra, Junta de Vecinos N° 32 Villa Olímpica

5. Isabel Sánchez, Junta de Vecinos Campo de Deporte

6. Rodrigo Cabeza, Junta de Vecinos N° 13

7. Marisol Bravo, JV Universidad, UV19

8. Francisca Muñoz, JV Universidad, UV19

9. Mireya del Rio, Junta de Vecinos General Sucre Dos, Ñuñoa

10. Claudio Navarrete, Junta de Vecinos Nº4, Parque Pucará

11. Camila Sepúlveda, Junta de Vecinos Tobalaba, Ñuñoa

12. Víctor Hugo Riquelme , Junta de Vecinos Rebeca Matte, Ñuñoa

13. Rodolfo Acha, Organización Barrio Los Adoquines de Ñuñoa

14. Centro Cultural Keluwe

15. Centro para el Desarrollo Patrimonial y Cultural Barrio Suárez Mujica

16. Coordinadora de Pobladores Newen, Ñuñoa.

17. Verónica Adrián, Arquitecta fundadora RED CIUDADANA POR ÑUÑOA y defensora de los barrios de Ñuñoa

18. Lorena Sandoval Campos, Asociación Amigos Parque Juan XXIII

19. Erika Carmona G., Los Adoquines de Ñuñoa

20. Andrés Morales Zambra, Arquitecto, Arbotante-Arquitectura & Patrimonio-Equipo Técnico Exp. ZT Barrio Suarez Mujica

21. Organización Comunitaria Funcional Barrio Patrimonial Elías de la Cruz

22. Cristián Daza, Agrupación Vecinos de Ñuñoa por la Vida de Barrio

23. Octavio Poblete, Concejero Cosoc

24. Constanza Mora Lobo, Arquitecta, Arbotante – Arquitectura & Patrimonio Equipo Técnico Exp. ZT Barrio Suarez Mujica

25. Adriana Salas Martínez, Arquitecta Universidad Central de Venezuela, Fundadora de Arbotante – Arquitectura & Patrimonio

26. Moisés Scherman, economista, fundador de la Red Ciudadana por Ñuñoa, Barrio Pucará

27. Ángel Spotorno Lagos, Editorial Latinoamericana, Barrio Suárez Mujica

28. María Amelia Cerda Ruscica, Editorial Latinoamericana, Barrio Suárez Mujica

29. Verónica Chávez G, Barrio Plaza Zañartu

30. Marco Valencia Académico FAU – U. Central. Equipo Técnico Declaratoria Zona Típica Villa Frei

31. Cecilia Muñoz. Antropóloga Ñuñoina. Centro Cultural Manuel Rojas

32. Raúl Olguín. Docente Escuela Arquitectura. UTEM. Equipo técnico expediente declaratoria Villa Frei

33. Guillermo Cristi. ONG Movimiento Apicultural. Ñuñoa.

34. Ximena Valencia. Psicóloga. Villa Olímpica.

35. Gloria Bustamante. Psicóloga. Ñuñoa.

36. Cristóbal Pavéz. Asistente Social. Ñuñoa.

37. Ana Cubillos. Actriz. Villa Frei Ñuñoa

38. Daniela Álvarez. Abogada. Ñuñoa.

39. Francisca González. Educadora de párvulos. Ñuñoina.

40. Felipe Carrillo. Psicólogo. Ñuñoino.

41. Genaro Hayden. Editor. Villa Olímpica.

42. Álvaro Fernández, vecino Ñuñoa, miembro Ñuñoa No + AFP

43. Rubén Andino Maldonado, Periodista, Ñuñoa.

Concejales :

44. Camilo Brodsky, Concejal de Ñuñoa, Movimiento Autonomista

45. Alejandra Placencia, profesora de Estado, Concejala de Ñuñoa por el Partido Comunista de Chile.

46. Paula Mendoza, Antropología Social, Concejala de Ñuñoa por Partido Socialista

47. Emilia Ríos Saavedra, Concejala de Ñuñoa por Revolución Democrática. 4

48. Patricia Hidalgo, Concejala de Ñuñoa