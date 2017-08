Invitan a profesores a participar en seminario gratuito con destacados expositores

Con la participación de la estadounidense Marit Dewhurst, Doctora en Educación de la Universidad de Harvard, y el costarricense Óscar Navarro, Master en Museología de la Reinwardt Academy de Ámsterdam, junto a profesores, académicos y artistas nacionales serán parte del XIII Seminario para docentes de artes visuales.

La instancia invita a docentes a reflexionar sobre las posibilidades que tiene el arte para la transformación e integración social.

¿Cuál es el rol de los museos y escuelas en la búsqueda de una sociedad más justa? ¿Qué potencialidades tiene el arte como activador de transformaciones sociales? Estas y otras interrogantes se abordarán durante el XIII Seminario para docentes de artes visuales, organizado por el área de Mediación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes.

Este encuentro surge el año 2005 con el objetivo de generar un espacio en el que educadores/as formales y no-formales especializados/as en el ámbito de las artes visuales puedan compartir experiencias y herramientas, así como reflexionar críticamente en torno a su labor. Las presentaciones de académicos, docentes, artistas, curadores/as y mediadores/as son el punto de partida para abrir la conversación.

En esta oportunidad, bajo el título Arte y Justicia Social, se indagará respecto del papel que juegan las artes visuales frente a la tarea de superar las desigualdades y la injusticia, y cómo pueden contribuir a la transformación de las personas, las sociedades y las culturas. Se analizarán temas como: el rol de los museos y escuelas en la búsqueda de una sociedad más justa, experiencias en torno a la inclusión, diversidad e interculturalidad a través del arte; y el caso particular de los conflictos étnicos en la sociedad chilena, abordando los conceptos de mestizaje e inmigración.

Participan Marit Dewhurst, doctora en Educación de la Universidad de Harvard; Óscar Navarro, master en Museología de la Reinwardt Academy de Ámsterdam (video conferencia); Luis Nahuel, profesor de la Escuela-Museo Deume de Puerto Saavedra; Constanza Acuña, doctora en Historia del Arte de la Universidad de Bolonia; Bernardo Oyarzún, artista contemporáneo, representante chileno en la 57° Bienal de Arte de Venecia; y el colectivo CUDS (Colectivo Utópico de Disidencia Sexual).

Durante la tarde se realizará el taller Arte, educación y justicia social, un espacio de reflexión y generación de didácticas que conecten los contenidos del seminario con el espacio y realidades del aula.

Los expositores

Marit Dewhurst

Doctora en Educación de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Entre los años 2007 y 2010 trabajó en el Departamento de Educación del Museum of Modern Art (MOMA) en Nueva York. Actualmente es directora de Educación Artística y catedrática asociada en el Departamento de Educación de Arte y Museos en el City College of New York (CUNY). Ha publicado libros y artículos sobre la justicia social en la educación artística y sobre educación anti-racista en museos. En 2014 publicó el libro Social Justice Art: A Framework for Activist Art Pedagogy (Arte para la Justicia Social: un marco para la pedagogía del arte activista).

Óscar Navarro

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría (M.A.) en Museología por la Reinwardt Academy de Ámsterdam. En la actualidad es profesor investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica en los campos de museología teórica y ciencia, tecnología e innovación, y profesor de la Maestría Virtual en Museología para América Latina y el Caribe, así como miembro del Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM). También es profesor de Filosofía en la Universidad de Costa Rica en las áreas de lógica informal, epistemología, historia y filosofía de la ciencia.

Luis Nahuel

Profesor intercultural de la Escuela-Museo Deume, Puerto Saavedra, IX región. Formación en Educación Básica Intercultural Bilingüe y diploma en Liderazgo territorial (2016) de la Universidad Católica de Temuco. Desde 2007 a la fecha participa en el Equipo de Coordinación de la zona sur de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los pueblos indígenas. La Escuela Deume, dependiente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, cuenta con estudiantes provenientes de Collileufu y Deume, comunidades mapuches donde se conservan sus tradiciones e idioma.

Cristeva Cabello

Periodista feminista y activista del Colectivo Utópico de Disidencia Sexual (CUDS). Magíster en Comunicación Política y responsable del curso “Comunicación y Sexismo” en el ICEI, Universidad de Chile. Actualmente participa en talleres de educación no sexista con estudiantes secundarios/as de Santiago, Concepción y Magallanes. El 2017 publicó el libro Patrimonio sexual y edita el Cuaderno de Educación No Sexista. Abortando los mitos de la sexualidad de la Red de Estudiantes por una Educación Sexual Laica e Integral.

Constanza Acuña

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia. Académica de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son el arte colonial en Chile y Latinoamérica, la iconografía y la iconología. Dentro de sus últimas publicaciones encontramos La invención de una Arcadia andina (2013), Perspectivas sobre el coloniaje (2013) y La curiosidad infinita de Athanasius Kircher (2012).

Bernardo Oyarzún

Licenciado en Artes Plásticas, con mención en pintura y grabado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 1988. A través de instalaciones, fotografías y performance, utiliza su propio cuerpo y biografía como sustento de obra para reflexionar sobre el mestizaje y su ascendencia mapuche, cuestionando su propia identidad en relación a los cánones políticos y estéticos que imperan en la sociedad chilena. Destaca su participación como representante chileno en la 57° Bienal de Arte de Venecia.