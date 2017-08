Museo Violeta Parra exhibirá el documental "Violeta más viva que nunca"

Este domingo a las 16:00 horas se presentará el documental, “Violeta más viva que nunca“, realizada por Ángel Parra y Daniel Sandoval, quien conversará con los asistentes.

“Inicialmente, yo quería hacer un documental de Ángel y él me dijo que no. Me ofreció trabajar sobre la Violeta, porque quería revivirla a través de los amigos y sus más cercanos. Entonces a partir de ahí iniciamos un largo trabajo que duró 12 años”, cuenta Daniel Sandoval sobre el proyecto “Violeta más viva que nunca”.

La película reúne testimonios de amigos y cercanos a la artista, como Gonzalo Rojas, Alejandro Jodorowsky, Gastón Soublette y Lalo Parra. Luego de la proyección, Daniel Sandoval conversará con los asistentes y será presentado por Isabel Parra, Presidenta de la Fundación Violeta Parra.

Sandoval, quien estudió cine en París y formó parte del equipo fundador de la Escuela de Cine de la Universidad ARCIS, añade que “Violeta es un personaje único. A través de sus amigos, empecé a conocerla, a partir de esto uno empieza a conocer alguien que es fuera de lo común. Después conocí a la familia, entonces uno va ampliando y empieza a reflexionar de la búsqueda de identidad que tiene el país a través de este personaje”.