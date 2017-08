Acusan a Lady Gaga de confabular con un productor para evitar plagio a Jennifer Lopez

Un bullado lío de plagio enfrenta indirectamente a dos de las divas pop más convocantes de nuestro tiempo, Lady Gaga y Jennifer Lopez, a raíz de una publicación del matutino británico Daily Mail. Allí se desclasificaron documentos del juicio que enfrentó en tribunales a Gaga con la compositora Rebecca Francescatti, quien tiempo atrás la acusó de plagiar el single “Judas” del disco “Burn This Way“.

En el litigio, la justicia norteamericana determinó que Gaga estaba libre de culpa, algo que fue apelado por Francescatti. Finalmente, y mediante un acuerdo, el caso quedó cerrado y no se volvió a hablar del tema, hasta ahora.

La publicación del Daily Mail muestra las pruebas que presentó la compositora en aquel juicio, entre ellas, varios documentos con mensajes entre el productor RedOne y Lady Gaga, donde se desliza que esta no sería la primera vez que Gaga toma material ajeno para sus canciones.

De acuerdo a dichos documentos, la colaboración de Stefani Joanne Angelina Germanotta (nombre real de Lady Gaga) en la composición del tema “Invading My Mind” sería una “manipulación” planificada por ella misma.

En la conversación, Gaga le advierte al productor que el tema en cuestión es muy similar a “Judas“, el cual iba a ser publicado por JLo en el disco “Love?“.

Aquí un extracto del diálogo: “Tenemos que actualizar el ritmo de ‘Judas’… Suena muchísimo a ‘Invading’ de JLo… RedOne!!! Tenemos un gran problema”, diría Gaga en uno de los mensajes. “¡La gente dirá que robé a JLo! Me encanta ‘Judas’, pero no puedo aparecer como una copiona de JLo!!!!”, habría dicho al productor, horas después de que Perez Hilton filtrara “Invading My Mind” en su web.

Ahora el conflicto: en otro de los documentos, Gaga aparece entregando una “solución” al problema de la similitud entre las canciones. Según la voz de “Poker Face”, todo se arreglaría apareciendo entre los créditos de la canción, algo que RedOne habría aceptado. La pregunta, a esta altura, es obvia: ¿por qué Rebecca Francescatti liberó ahora, 5 años después las pruebas de un juicio ya cerrado? Algunos hablan de venganza tras sucesivas presiones tanto de fans como del entorno de Gaga. Aquí la comparación entre “Judas” e “Invading My Mind”.

Y aquí “Juda”, de Rebecca Francescatti: