J.K. Rowling se disculpó con Donald Trump tras acusarlo de no saludar a un niño

La autora de la saga “Harry Potter“, J.K. Rowling, muy crítica con el presidente estadounidense Donald Trump, se disculpó el martes tras haber sugerido que el mandatario había ignorado a un niño en silla de ruedas durante un acto en la Casa Blanca.

La escritora británica que, como Trump, es una usuaria empedernida de Twitter, utilizó la red social para admitir que se había equivocado y para disculparse “sin reservas” con el chico y su familia.

El pasado viernes, Rowling criticó a Trump porque le pareció que el mandatario había ignorado a un niño en silla de ruedas que trataba de saludarle, tras ver un video publicado en redes sociales. “Me han informado algunas fuentes de que [las imágenes] no mostraban exactamente cómo fue la interacción” entre ambos, escribió Rowling en un tuit.

Re: my tweets about the small boy in a wheelchair whose proferred hand the president appeared to ignore in press footage, multiple /1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 31, 2017

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 31, 2017

sensitivities around the issue of disabled people being overlooked or ignored onto the images I saw and if that caused any distress /3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 31, 2017

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 31, 2017

“Muy claramente, proyecté mi propia sensibilidad sobre el tema de las personas con discapacidad que son pasadas por alto o ignoradas en las imágenes que vi y, si eso causó aflicción en el chico o en su familia, me disculpo sin reservas“, agregó.

El 24 de julio, Trump y el vicepresidnete Mike Pence recibieron a varias familias que, según la Casa Blanca, habían sido “muy castigadas” por el Obamacare, incluyendo al niño en cuestión y a su madre.

Rowling había lamentado “cuán sorprendente y cuán horrible” era el hecho de que Trump pareciera ignorarle. Más tarde, eliminó esos tuits, aunque el Daily Mail ya los había publicado en su página web. En un video divulgado en la página web de la Casa Blanca se ve al presidente agachándose para hablar con el chico.