Ana Josefa Silva: Las series y mini series que la llevan en este segundo semestre

Ana Josefa Silva, realizó una lista de series que no se puede dejar pasar para el segundo semestre de 2017. No todas están en Netflix, una trae de vuelta a Hugh Laurie y otra destaca por el estro de se segunda temporada, hablamos de la impactante e intensa producción: 13 Reasons Why

Fargo: Las tres temporadas que se inspiran en la genial, desopilante y negrísima comedia-thriller, del mismo nombre, de los Hermanos Coen (1996, ganadora de más de 70 premios) solo tienen en común entre sí que transcurren en la desolada y gélida Minnesota y que los cineastas son parte del equipo de producción. Cada historia es totalmente independiente de la otra. En la primera estuvo Billy Bob Thorton, en la segunda Kirsten Dunst y en la tercera, Ewan McGregor y David Thewlis (ambos nominados a los Emmy 2017), por solo nombrar parte de los excelentes elencos. La tercera temporada es la que está al aire este año. FX. VER COMENTARIO

Twin Peaks: El regreso en grande a la ficción de ese artista excepcional que es David Lynch no podía ser de una manera convencional. Lo hizo para continuar la serie de los ’90 cuya segunda temporada no dejó conformes ni a él ni a casi nadie. Netflix. VER COMENTARIO.

13 Reasons Why: No es la mejor ¡ni de lejos! de esta lista, pero su impacto fue de tal magnitud, que incluso pegó fuerte en grupos etáreos insospechados. Sí, varios capítulos merecían una mejor edición, pero todo el mundo, de alguna forma u otra, terminó hablando de Hannah, Clay y los chicos de la secundaria aquélla. VER COMENTARIO 1. y COMENTARIO 2

