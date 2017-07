El "Billy Elliot sirio" envía simbólico mensaje de paz desde la torre Eiffel

El bailarían sirio Ahmad Joudeh lanzó un mensaje de paz frente a la torre Eiffel, acompañado por una coral gospel, un año después de hacerse famoso por un documental donde se le vio danzar frente a las ruinas de Damasco y Palmira, arriesgando su vida.

El bailarían, llamado el “Billy Elliot sirio“, continúa ahora su educación en Holanda y ya vivó el sueño de danzar la noche de este jueves frente a la torre Eiffel en París.

El bailarín se presentó unos minutos en la explanada de los derechos humanos en Trocadero para enviar un mensaje de paz, basado en una canción especialmente escrita para él e interpretada por el cantante Sanga, uno de sus admiradores que se ha convertido en su amigo, y por una coral gospel.

“Este es el inicio de muchos otros espectáculos juntos“, dijo el bailarín de 27 años. “Quiero dar una buena imagen de los jóvenes sirios. No solo existe el Estado islámico, están también los jóvenes que beben y bailan“, dijo a la AFP.

La historia de Ahmad Joudeh, refugiado palestino que creció en el campamento de Yarmuk en Siria, ha dado la vuelta al mundo.

Descubierto en un programa televisivo en 2014 (“So you think you can dance“) destinado a mostrar bailarines del mundo árabe, se hizo famoso dos años más tarde gracias al reportaje de un periodista holandés que fue visto millones de veces por internet y las redes sociales, y que llevaba por título “Dance or die” (Baila o muere).

