El regreso al cine de Boris Quercia: dirigirá una comedia protagonizada por Amparo Noguera

Tras más de una década alejado de la pantalla grande, el actor y realizador Boris Quercia (49) reaparece para anunciar su nuevo proyecto cinematográfico: un largometraje cómico protagonizado por Amparo Noguera sobre una familia local de clase media. Se trata de una película en alianza con la productora Sobras , que será dirigida, escrita y actuada por él mismo.

“Yo siempre me he ido por donde se me va abriendo el camino. Se me puso muy difícil el cine después de que con Ricardo (Larraín) hicimos ‘ChilePuede‘. No lograba conseguir financiamiento para más películas. Y en ese momento surgió la opción de hacer televisión y me quedé allí”, contó Quercia a La Tercera en relación al porqué de su alejamiento de la industria fílmica.

El cineasta detrás de “Sexo con amor” (2003) y “El rey de los huevones” (2006), entre otras, por estos días se aboca al rodaje de la nueva cinta, la cuál se gestó gracias a un acuerdo con la productora de Nicolás López y Miguel Asensio, responsable de la trilogía “Qué pena tu vida” y “Sin filtro“.

“Con Miguel habíamos ya trabajado en la serie ‘Geografía del deseo’ y en ‘El rey de los huevones’, antes de que existiera Sobras. Pero nunca se había dado la oportunidad de trabajar todos juntos desarrollando un mismo proyecto, hasta ahora. Me gusta mucho, porque Sobras es hoy una de las únicas productoras en Chile que vive prácticamente sólo de cine. La mayoría obtiene sus ingresos haciendo publicidad”, apuntó el hombre que, durante los últimos años, también ejerció como escritor en el género de la novela policial (“Santiago Quiñones, tira”, “Tant de chiens”), y con positivos resultados.

La comedia, que aún no tiene nombre definitivo, será protagonizada por un matrimonio de clase media encarnado por Boris Quercia y Amparo Noguera. Juntos deberán sortear una difícil premura económica mientras se abocan a realizar su más querido anhelo: convertirse en una familia feliz. Por eso, de hecho, el título que Quercia estudia para la película: “Una familia feliz“.

“La película nace de un monólogo de Lalo Prieto, que ha presentado a veces, incluso en televisión. Cuenta la historia de un tipo que va a vender un auto y las peripecias que le ocurren. Tomamos eso y comenzamos a inflarlo a ver qué pasaba (…). Llegamos a la historia de una familia que vive constantemente un poco más arriba de sus posibilidades (…) Entonces les pasa algo por lo que van a necesitar más dinero, y es imposible porque no hay de dónde sacar. Hay una cierta sensación y necesidad de lograr la felicidad a toda costa, pero sin tener claro qué es lo que realmente te haría feliz”, apuntó el actor.