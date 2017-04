Rodrigo González en show benéfico por niña de Los Ángeles que necesita costoso tratamiento

A sus 5 años, Valentina Muñoz lucha por su vida. Lleva semanas internada en la UCI pediátrica de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, a causa de un tumor cerebral y otro en la columna que la amenazan a diario. Su tratamiento se traduce en costosas drogas y terapias médicas, que tienen a su familia en una campaña de recolección de fondos que sumó en estos días un importante hito.

El caso se hizo público en febrero pasado y tuvo eco inmediato en la comunidad penquista. Desde entonces, la familia ha recibido diversas muestras de apoyo, tanto emocional como económico, que le han permitido proyectar un eventual tratamiento: sólo 5 tabletas de Temodal, el medicamento imprescindible de Valentina, alcanza casi el millón de pesos.

En febrero pasado, esto contaba Manuel Muñoz a BioBioChile: “Hace una semana le dieron tres semanas de vida. Si no iniciamos ese tratamiento, no tenemos muchas opciones. Necesitamos juntar las lucas para comprar esta droga si la clínica no la puede conseguir”, dijo Muñoz.

Esto es lo que dice ahora Manuel Muñoz: “Desde que se ha hecho público, la gente nos ha ayudado mucho. La gente que aportó con su granito. El medicamento que necesitaba Valentina fue donado por una señora de Los Ángeles, que nos donó el tratamiento o la primera parte de este. Hubo gente que aporto con sus luquitas“, contó Manuel.

“La idea ahora es estabilizar a Valentina y ver opciones en el extranjero una vez finalizada la quimioterapia y radioterapia. O irnos a Santiago, a la Clínica de la Universidad Católica, barajar la idea de un trasplante de células, que cuesta unos 50 millones de pesos aproximadamente, pero es un tema de médicos“, dice.

Para aquello, la familia ha organizado un evento a beneficio de Valentina. Se trata de un ciclo de stand up comedy que tendrá en su primera fecha a Rodrigo González, el triunfador del Festival de Viña del Mar 2016. Será este jueves 4 de mayo en el segundo piso de Furioso Bar & Music. La entrada costará 10 mil pesos, con un trago de bienvenida. El evento cuenta con el apoyo del Casino Marina del Sol.

“La gente del bar nos ofreció a ayudarnos poniendo a disposición su local. Caben unas 200 personas, para este tipo de espectáculos está súper bien, está en un buen sector“, comenta el padre, que a su vez fue testigo de una buena noticia: uno de los tumores de Valentina dejó de crecer y disminuyó su tamaño.

“Rodrigo González, cuando supo que Valentina había tenido una recaída, se puso a disposición nuestra. Ahora la idea es que sea un ciclo de comediantes, todos los meses o cada cierto tiempo. Todo lo que se recaude irá en beneficio del tratamiento“, contó Manuel.