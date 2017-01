Programación Viernes: Daymé Arocena y Anita Tijoux estarán juntas en Tocatas Mil

Desde Cuba aterriza una de las más carismáticas y talentosa representantes de la música cubana Daymé Arocena, quien se presenta junto Anita Tijoux en un concierto gratuito en Parque La Castrina de San Joaquín. Arocena captó la atención del público y la crítica en Europa y Estados Unidos con su primer álbum Nueva Era (2015). Su estilo musical, fuertemente enraizado en el jazz, bebe además de la tradición afrocubana y de los ritmos urbanos y electrónicos. Y en Santiago a Mil se subirá al escenario junto a su trío habitual de piano, percusión y bajo para interpretar estándares de la canción cubana y música internacional en español, inglés y yoruba.

Un proceso creativo que comenzó en la ciudad boliviana de San Cruz, con la participación de la compañía francesa Suorous y los miembros de Amassunu, estrena a nivel mundial en Santiago a mil 2017 con su obra La misión, historia de una revolución.

La obra del reconocido dramaturgo alemán Heiner Müller (1925-1995) expone su reflexión personal sobre las revoluciones abortadas y la crueldad que conllevan. Este montaje será el primero realizado en Latinoamérica por el director suizo-alemán Matthias Langhoff, cuyo estilo provocador y dinámico rompe las convenciones sobre el teatro y se conecta con los clásicos multiplicando las referencias entre ayer y hoy.

Matrimonio Palavrakis de la española Angélica Liddell llega desde México, bajo la dirección de Laura Uribe, para estrenarse en el Teatro Universidad Mayor, a las 21.30 horas. Un montaje que retrata a quienes se dejan dominar por los instintos más primitivos del ser humano, a través de una puesta en escena transgresora que explora la música en vivo, el teatro físico, la danza y recursos audiovisuales como circuitos cerrados de video, la compañía Teatro en Código, experimenta las fronteras entre lo teatral y lo performático, lo ficticio y lo real.

El premiado director alemán Thomas Ostermeier expondrá de su trabajo como director, haciendo un recorrido en sus trabajos anteriores para explorar en sus modos de creación, discursos y mecanismos escénicos. Una clase magistral organizada por Laboratorio Escénico, a las 10 horas en Centro GAM.

Así también, otra clase magistral imperdible será la del director Wim Vandekeybus, fundador de la compañía Última Vez, una obra de danza ícono de su propio lenguaje de movimiento. En esta oportunidad el director guiará ejercicios prácticos en torno a su desarrollo y trabajo artístico, a las 10 horas en CA660.

Y Espacio Diana se llenará de música, a las 22.30 horas, con el proyecto instrumental La ciencia simple, con una colección de composiciones del álbum II III IV y otras aún si registrar. Tras ellos será el turno del duelo a muerte entre guitarra y batería del dúo Magaly Fields, que presentará su disco Chromatic Days.

Programación Completa

Espectáculos Calles (gratuito)

10.00 a 20.00 horas. ANOTHER PLACE (AUDIO-RECORRIDO/REINO UNIDO-PALESTINA-SIRIA). Desde Descubre Santiago a Mil en Costanera Center hasta Embajada de Siria.

10.00 a 20.00 horas. APPRECUERDOS (AUDIO-RECORRIDO/CHILE-ALEMANIA). Desde Centro GAM y Centro Cultural Estación Mapocho.

19.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN THE COLOR OF TIME EN QUILICURA (FRANCIA/DANZA-CALLE). En calle San Enrique, entre San Luis y Matta, Quilicura.

20.30 horas. ESTRENO DAYMÉ AROCENA JUNTO A “ROJA Y NEGRO” (CUBA-CHILE/MÚSICA). En Parque La Castrina, Pintor Murillo 5707, San Joaquín.

21.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN 31 MINUTOS: ROMEO Y JULIETA PUENTE ALTO (CHILE/TEATRO DE TÍTERES). En Parque Juan Pablo II, Bajos de Mena, Puente Alto.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE DUNDU-LUZ DE VIDA EN LAS CONDES (PASACALLE-MÚSICA /ALEMANIA). En Museo Interactivo Audiovisual, Isidora Goyenechea 3400, Las Condes.

Espectáculos en sala

16.00 Y 18.00 horas. PRIMERA Y SEGUNDA FUNCIÓN LIKÁN, SABIDURÍA DE UN BEBÉ (CHILE/MÚSICA-TEATRO FAMILIAR). En Teatro Mori Bellavista.

18.00 horas. CUARTA FUNCIÓN EL PAGO DE CHILE (CHILE/TEATRO. En Taller Silgo XX.

19.00 horas. ESTRENO LA MISIÓN (BOLIVIA/TEATRO). En Teatro Antonio Varas.

19.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN XUÁREZ (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Centro GAM, Sala A2.

20.00 horas. CUARTA FUNCIÓN DE ÑUKE (CHILE/TEATRO). En Centro GAM, Espacio Público.

20.30 horas. TERCERA FUNCIÓN MATELUNA (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro UC, Sala 2.

20.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN UN ENEMIGO DEL PUEBLO (ALEMANIA/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Municipal de Las Condes.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE (BÉLGICA/DANZA). En CA660 Itaú Corpbanca.

21.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN DEMONIOS (CHILE/TEATRO). En Teatro Oriente.

21.30 horas. CUARTA FUNCIÓN PARECIDO A LA FELICIDAD (CHILE/TEATRO). En Teatro Finis Terrae.

21.30 horas. ESTRENO MATRIMONIO PALAVRAKIS (MÉXICO/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

Espectáculos regiones y Tocatas Mil

19.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN ISABEL PATAPELÁ EN RINCONADA DE LOS ANDES (CHILE/SWING-MANOUCHE). En Plaza de Armas, Rinconada de Los Andres.

21.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO EN SAN ANTONIO (CHILE/TEATRO). En Gimnasio Montemar, San Antonio.

21.00 horas. ERNESTO HOLMAN (CHILE/ETNOJAZZ). En Centro GAM, Sala A1.

21.30 horas. CLAUSURA TOCATAS JAM (CHILE/JAZZ). En Jazz Corner.

22.30 horas. LA CIENCIA SIMPLE + MAGALY FIELDS (CHILE/LCS: AMBIENTE-POSTROCK, ROCK, PUNK&ROLL). En Espacio Diana.

23.00 horas. PEDRO PIEDRA (CHILE/POP). En Bar El Clan