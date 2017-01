Programación jueves: Dramaturgo Ostermeier estrena obra en Santiago a Mil

Este jueves las tablas del Teatro Municipal de Las Condes estrenan nuevamente una obra que dirige el alemán Thomas Ostermeier, Enemigo del Pueblo. Una crítica social que cuestiona el valor de la honestidad en una sociedad dominada por los intereses del capital. Ostermeier, uno de los más grandes directores teatrales de Europa, junto al destacado dramaturgo Florian Borchmeyer, rescatan esta historia escrita hace más de 130 años por el padre del drama realista moderno, Henrik Ibsen, para poner en valor su vigencia e instalar, con dosis de humor, su conexión con las contradicciones de la sociedad contemporánea.

También, por primera y única vez en San Felipe, se presentará The color of time, 19.30 horas. Un arcoíris de danza y polvo colorido que recorrerá las calles para contagiar a los más entusiastas. Se lanzarán desde los aires grandes cantidades de polvo gulal –de maíz coloreado- y se ofrecerán abrazos a los desconocidos.

A las 22.30 horas en Espacio Diana se presentará, en el marco de Tocatas Mil, Ayelén Secches. Una cantautora argentina que visita por primera vez Chile para presentar Carta Postale, su álbum debut, donde canta e instrumentaliza el viaje de nueve mujeres a varias ciudades en distintos momentos de la historia.

Y un gran espectáculo de danza contemporánea llega desde Bélgica, con el estreno de Speak low if you speak love de Wim Vandekeybus. Un montaje que narra el más intangible y caprichoso estado de la mente: el amor, que da fuerza y destruye. En la interpretación los cuerpos en escena se atraen, se rechazan y encarnan, a través de la potencia visual de sus coreografías, la fuerza indómita y cambiante del amor. La pieza es un shock, un torrente de sensaciones que harán latir con fuerza el corazón del público.

Mientras, Laboratorio Escénico organizó Foro Migración Hoy! Panel 2: cuerpo, voz y performance, a las 12 horas en Centro GAM. Una mesa de reflexión en torno a la Migración como noción, problemática y contexto para la creación artística y discursiva de nuestro país y el mundo.

Espectáculos en calle (Gratuitos)

Espectáculos en sala

18.00 horas. TERCERA FUNCIÓN DEATH COMES THROUGH THE EYES/LA MUERTE A TRAVÉS DE LOS OJOS (LÍBANO/TEATRO). En Centro GAM, Sala N1.

18.00 horas. TERCERA FUNCIÓN EL PAGO DE CHILE (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Taller Silgo XX.

20.00 horas. TERCERA FUNCIÓN DE ÑUKE (CHILE/TEATRO). En Centro GAM, Espacio Público.

20.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN MATELUNA (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro UC, Sala 2.

20.00 horas. ESTRENO UN ENEMIGO DEL PUEBLO (ALEMANIA/TEATRO). En Teatro Municipal de Las Condes.

21.00 horas. ESTRENO SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE (BÉLGICA/DANZA). En CA660 Itaú Corpbanca.

21.30 horas. TERCERA FUNCIÓN PARECIDO A LA FELICIDAD (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Finis Terrae.