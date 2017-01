"Madre": la película con la que los creadores de "Sin Filtro" pretenden entrar al "terror"

Después de Knock knock (con Keanu Reeves) y The Green inferno, Purgatorio se perfila como la nueva productora de Miguel Asensio Llamas y Nicolás López (Sin Filtro), destinada a realizar películas de géneros como terror y thriller, entre otros.

“Tras el éxito al producir para el mercado internacional cuatro películas en inglés de gran notoriedad, Aftershock, The Green Inferno, The Stranger y Knock Knock; Purgatorio se centrará en realizar películas con nuevos talentos chilenos y latinoamericanos. Tal como en Sobras nos hemos focalizado en la comedia, nuestro objetivo con Purgatorio es brindar al público las mejores historias de terror, thriller, horror, ciencia ficción y fantasía”, señalan los socios López y Asensio Llamas.

Así, Purgatorio, la nueva productora de terror se alista para estrenar una película de proyección internacional: Madre, un thriller psicológico dirigido por el estadounidense Aaron Burns y protagonizado por un elenco nacional que incluye a Daniela Ramírez, Cristóbal Tapia-Montt, Aida Jabolin, Matías Bassi, Ignacia Allamand y Nicolás Durán, entre otros.

“Es la primera (película) de lo que esperamos sea una tradición anual. Confiamos mucho en el talento de Aaron Burns, un director venezolano/norteamericano que ha trabajado en películas como Sin City, Grindhouse, The Green Inferno, Knock Knock y quien hace su debut como director en el cine en español con una película aterradora hecha para no dejar a nadie indiferente“, comenta la dupla de productores.

El trailer de la cinta se encuentra disponible en Internet mientra que su estreno ya fue confirmado: 27 de abril.

La historia sigue a Diana Prieto, una joven que está embarazada. El cuidado de su primer hijo autista Martín se ha vuelto abrumador. No tiene a nadie que la ayude mientras su marido Tomás lleva meses trabajando en Asia. Diana está a punto de colapsar con Martín cuando Luz, una nana de filipina, entra a su vida para ayudar.

Martín comienza rápidamente a mejorar bajo la supervisión de Luz, pero Diana se preocupa de que sólo le enseñe a hablar filipino. Diana comienza a sospechar que Luz está utilizando la barrera del idioma y el vudú para poner a Martín en su contra.

“Sobras ha realizado películas de terror en este estilo con un alto nivel de calidad para el mercado internacional, ahora con su sello dedicado al terror apuesta a crear películas de este género para el mercado chileno, trayendo todo ese know how al mercado nacional. Por esto esperamos que ‘Madre’ sea un suceso, ya que es terror con los estándares internacionales pero creada para el mercado local”, indica el distribuidor Carlos Hansen, de BF Distribution.

Palabra de director

Aaron Burns asegura que “las películas con demonios y fantasmas” no le dan miedo. “Entonces estaba buscando una historia que pudiera asustarme. La idea de tener alguien como una nana que trabaja en una casa y que pasa más tiempo con los hijos que los padres, me llama la atención. Como extranjero siempre he encontrado ese concepto un poco raro. Pero a la misma vez es cercano porque así crecí. Es un concepto que puede generar mucho drama y temor para una mamá que no está en su mejor estado mental. Los peores pensamientos de esa mamá sí me dan miedo”.

El director agrega que con el trailer quería dar a conocer algunos de los momentos tenebrosos de una historia singular. “Quería mostrar a una madre, Diana, con una vida difícil que nadie envidia. Su hijo es complicado, su pareja pasa la mayoría del año en Japón por trabajo, y además, ella está embarazada. Pero después de encontrarse con Luz, la nana nueva, ella tiene más que tiempo para pensar. Diana no tiene que mover ni un dedo porque Luz hace todo. Y con este tiempo extra para pensar, Diana empieza a generar un profundo celo. En su mente toda la gente cercana se convierte en espinas que solo quieren causarle daño”.