Circo Barnum: "el mayor espectáculo del mundo" cierra sus puertas tras 146 años

El circo Barnum, creado en Estados Unidos en 1871 y promocionado durante mucho tiempo por su propietario como “el mayor espectáculo del mundo“, anunció que cerraría sus puertas en mayo después de 146 años.

El circo, oficialmente llamado Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus tras varias fusiones, explicó que no sobrevivió económicamente debido al aumento de los costos y la disminución de la venta de entradas, sobre todo luego de que se vio obligado en 2015 por presiones de los defensores de animales a sacar a los elefantes, un elemento clave de su espectáculo.

En sus inicios, el circo Barnum era famoso no sólo por su espectáculo sino también por sus “curiosidades“. De hecho, P.T. Barnum, apodado el “príncipe de los charlatanes“, no dudó en exhibir a los gigantes de Islandia, las mujeres de la Patagonia, enanos, serpientes de mar… y hasta una “sirena de Fiyi“, que era en realidad un torso de mono con una cola de pez cosida.

Barnum habría creado el circo de tres pistas y habría sido uno de los primeros en utilizar la electricidad. Actualmente, el Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus sigue siendo el circo más grande del mundo.

Los defensores de los animales halagaron la decisión, viéndolo como un ejemplo para “los grandes circos que aún causan sufrimiento a los animales” y “un signo de los nuevos tiempos“, según Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Esta organización fue la que ejerció mayor presión para la retirada de los elefantes, haciendo circular videos que mostraban a un entrenador de circo golpeando a los elefantes con un bastón puntiagudo.

Los videos generaron un escándalo y llevaron a las asociaciones de defensa de los animales a entablar un juicio contra Barnum, cuya tropa de elefantes asiáticos era la más grande en el mundo occidental, para tratar de conseguir la prohibición de su uso.

Aunque, finalmente, las asociaciones perdieron el caso tras comprobarse que uno de sus testimonios citados en el juicio en realidad había sido sobornado, el circo tuvo que retirar a los elefantes de su programa en mayo de 2015 ante la mala publicidad generada.

El Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus visitará aún 30 ciudades en Estados Unidos este año, antes de su último show el 21 de mayo en Uniondale, cerca de Nueva York.