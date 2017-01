Santiago a Mil: Hoy es el estreno de "Sutra", espectáculo de los monjes del Templo Shaolín

Sutra en el Municipal de Santiago, el matrimonio de María Braun y la obra Cartas de Chimbote, son algunos de los panoramas destacados que ofrece el Festival Santiago a Mil para hoy en sus funciones nocturnas. Además, de las programaciones gratuitas de calle y las Tocatas Mil.

El matrimonio de María Braun, se estrenará hoy a las 20.00 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Dirigida por Thomas Ostermeier, uno de los más grandes directores del teatro de Europa, y basada en el filme del legendario cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, esta producción cuenta con cinco actores que interpretan 27 personajes en una original escenografía, dando vida a la tragedia y a una comedia extraordinariamente actual, que habla del amor en una sociedad obsesionada por el dinero.

Tambié, uno de los estrenos esperados es Sutra, a las 20.30 horas, en el Municipal de Santiago. Directamente desde Londres, esta es una de las producciones más impresionantes del reputado Teatro de Sadler’s Wells. Con 19 monjes budistas del Templo Shaolín de China, se construye un gran espectáculo de destreza física que explora, desde una perspectiva contemporánea, la filosofía y fe detrás de la tradición Shaolin, así como sus vínculos estrechos con el Kung-fu.

Además, estará en cartelera la obra Cartas de Chimbote, bajo la dirección de Miguel Rubio Zapata, que se estrena a las 20.30 horas en Teatro UC. La más reciente creación del colectivo Yuyachkani, toma como referencia la vida de Arguedas en base a su obra póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo y las cartas que intercambió la sicoanalista chilena Lola Hoffmann con el antropólogo John Murra.

Programación completa Jueves 12 de enero

Espectáculos gratuitos

19.30 y 21.00 horas. TERCERA Y CUARTA FUNCIÓN TRANSMISOR – RADIOVISUAL (CHILE/ DANZA-ARTES INTEGRADAS). En Centro GAM, Sala N2.

19.00 horas. CUARTO DÍA MUSEO MIGRANTE PERFORMANCE Y ACCIDENTE CAPITAL (INTERVENCIÓN ESCÉNICA CALLEJERA – CHILE). En Quilicura.

19.30 horas. QUINTA FUNCIÓN THE COLOR OF TIME (FRANCIA/DANZA-TEATRO-CALLE). Desde Av. Serena (ex Cardenal Raúl Silva Henríquez) con calle Pedro Lira hasta La Serena con calle Ajial, La Granja.

20.00 horas. TERCERA FUNCIÓN TE A’AMU ‘O TE HAKA’ARA MA’OHI RAPA NUI (CHILE-RAPA NUI/ MÚSICA-DANZA). En Centro Cultural Chimkowe, Av. Grecia 8787, Peñalolén.

Espectáculos en Sala

19.00 horas. TERCERA FUNCIÓN NUFONIA MUST FALL (CANADÁ/TEATRO). En CA660, Las Condes.

19.00 horas. TERCERA FUNCIÓN EN UN LUGAR DEL PRINCIPIO (SENEGAL/ DANZA- PERFORMANCE). En Matucana 100, Sala Principal.

20.00 horas. ESTRENO EL MATRIMONIO DE MARÍA BRAUN (ALEMANIA/TEATRO). En Teatro Municipal de Las Condes.

20.30 horas. ESTRENO SUTRA (INGLATERRA/DANZA Y ARTES MARCIALES). En Municipal de Santiago.

21.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN PULMONES (CHILE/TEATRO). En Teatro Oriente, Providencia.

20.30 horas. ESTRENO CARTAS DE CHIMBOTE (PERÙ/TEATRO). En Teatro UC Sala 2, Jorge Washington 26, Ñuñoa.

21.00 horas. CUARTA FUNCIÓN 99 LA MORGUE + DIÁLOGO POST FUNCIÓN (CHILE/TEATRO). En Teatro Camilo Henríquez.

Tocatas Mil

20.00 horas. EL CÓMODO SILENCIO DE LOS QUE HABLAN POCO + VELÓDROMO (CHILE/ MÚSICA). En Centro GAM, Sala A1, Santiago.

Regiones

20.00 horas. SEXTA FUNCIÓN PERFOCONFERENCIA: SHAKESPEARE, NUESTRO CONTEMPORÁNEO (CHILE – TEATRO/ PERFORMANCE). En Teatro Municipal, Valparaíso.