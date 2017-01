Paisajes de Norte a Sur: tres documentales recorren Chile

En Arica, La Serena, Chillán, Valparaíso, Santiago, Concepción, Constitución y Coyhaique se exhibirá el ciclo que reúne a “Pastora” de Ricardo Villarroel, “El Ruido de los Trenes” de Cristián Saldía y “La Ciudad Perdida” de Francisco Hervé.

El ciclo Paisajes de Norte a Sur es una actividad imperdible porque “presenta tres destacados documentales chilenos que retratan realidades muy diversas, pero que tienen en común que exploran, de alguna manera, los límites y las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Son películas innovadoras, con propuestas interesantes, que buscan entablar un diálogo con el espectador”, destaca el cineasta Cristián Saldía.

A partir del 12 de enero, y durante todo el verano, los tres documentales nacionales enfocados en el patrimonio cultural, que abordan temáticas como el rescate al patrimonio, la valoración del paisaje natural y cultural, a través de una mirada profunda y estética, mediante la cual el espectador se hace parte de un paisaje que a ratos parece detenido en el tiempo.

“Conocer el país, viajar, no solamente es un acto físico, sino que puede ser también imaginario. Paisajes de Norte a Sur cubrirá muchas ciudades a lo largo del país y nos permitirá, si nos damos un tiempo, sumergirnos en otro destino”.

El ciclo “Paisajes de Norte a Sur”, afirma Ricardo Villarroel.

El ciclo Paisajes de Norte es organizado por la productora Cusicanqui Films.

“Ver películas es siempre alucinante. Y en este caso son tres películas con una estética muy particular, en que uno puede sentirse transportado a otro mundo, un mundo que es el mismo mundo en que vivimos, pero que es otro, un mundo que no nos habla tanto con palabras, que habla de otras maneras, y que de esa manera nos invita a salir un poco del ritmo usual de las cosas para poder entrar a un mundo de sutileza, de belleza, de emociones y sensaciones que no nos dejan indiferentes”, señala Francisco Hervé.

