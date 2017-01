Con un elenco diverso, "Gala" emocionó a los asistentes con un mensaje sobre inclusión

Quince chilenos tuvieron cuatro días para conocerse y constituirse en una compañía. Todos ellos presentaron Gala, en la comuna de San Joaquín, obra perteneciente a la cartelera del Festival Santiago a Mil, un espectáculo que habla sobre la inclusión.

Un niño de cinco años, un joven en silla de ruedas, una mujer mayor, una brasileña y bailarines profesionales. Son parte de los chilenos que hicieron una audición a través de vídeos para el coreógrafo francés Jerome Bel, y que ahora conforman el elenco de Gala, un espectáculo que habla sobre la diversidad.

María José Andrade, coordinadora de proyectos internacionales de Fundación Teatro a Mil, detalló la iniciativa, destacando la inclusión como también la comunidad que apoyó el show.

No importa hacerlo bien o mal, no importa la edad, las condiciones físicas o cualquier otra característica. A través de la danza cada uno muestra quién es. Guillermo Aránguiz, uno de los bailarines no profesionales, impresionó sobre su silla de ruedas y nos contó su experiencia.

En concreto, Gala busca adoptar un enfoque distinto de la danza, abrir el teatro a los que nunca han sido representados. Preguntarse: cómo el arte nos lleva a un territorio común. ¿Qué pasa cuando suben al escenario los amateurs, la gente común que se entrega al placer de danzar? Jérôme Bel, uno de los bailarines y coreógrafos más radicales y aclamados de Francia, se hizo esa pregunta. La respuesta fue Gala, un espectáculo que pone en escena a bailarines profesionales y aficionados chilenos de todas las edades y contextos sociales diferentes.

Sin apelar jamás al juicio, los distintos números de la pieza revelan la manera en que el repertorio cultural de cada persona entabla una relación singular con el deseo de algo más: De dicha, de perfeccionismo, de transfiguración o de intercambio político. Los movimientos en escena son el reflejo de una multiplicidad de modelos estéticos, la respuesta de un deseo compartido donde el conocimiento y las capacidades individuales se funden para devolver a la danza su poder político y social de unir comunidades.

Un espectáculo que terminó con el público de pie, homenajeando a este elenco diverso

Experiencia que la compañía espera repetir en el Teatro Municipal el martes y en Pedro Aguirre Cerda el miércoles. Revisa los detalles de la programación aquí.