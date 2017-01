18 mil personas fueron parte de la novena versión de Antof. a Mil

Más de 18 mil personas disfrutaron de lo que fue Antof. a Mil 2017, instancia cultural que se desarrolló en Antofagasta, Mejillones y San Pedro de Atacama, y que vivió su última jornada con el espectáculo The Color of Time, a cargo de la compañía francesa Artonik, donde participaron 2.500 antofagastinos.

Este pasacalle recorrió parte de Avenida Balmaceda hasta el Muelle Histórico, camino donde los artistas danzaron al ritmo de la música en vivo y luego se subieron a un escenario para coreografiar a los presentes, mientras lanzaban polvos (no tóxicos), levantándose una gran nube de colores en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

La directora de producción de Fundación Teatro a Mil, Evelyn Campbell, se mostró muy agradecida por quienes asistieron y apoyaron este espectáculo de colores: “partimos con la compañía en Santiago, luego nos fuimos directo a San Pedro de Atacama, luego a Mejillones y cerramos en Antofagasta, y en los tres sitios fue asombrosa la experiencia. Estamos muy felices, agradecemos a las autoridades locales, al municipio, a la gobernación, a Carabineros. Muchas gracias y hasta el próximo año”.

Alejandra Garcés, especialista en Comunidad de Minera Escondida, manifestó que “estamos muy contentos de estar finalizando Antof. a Mil, con 18 mil personas en total, 12 funciones, con 7 espectáculos y con esta fiesta de colores donde todas las personas disfrutaron, bailaron y compartieron. Hubo una programación diversa y familiar, con grandes espectáculos nacionales e internacionales que también, como es costumbre, llegaron a Mejillones y San Pedro de Atacama. Ese es nuestro espíritu: lograr que la cultura se propague por todos los lugares y que la ciudadanía se empape día a día de ella. Esperamos seguir trabajando junto a la Fundación Teatro a Mil para que las artes escénicas se democraticen y sigan traspasando fronteras”.

Para los antofagastinos que disfrutaron de The Color of Time esta fue una experiencia única que reunió a adultos, jóvenes y niños: “la pasamos súper bien, muy entretenido porque no se hacen cosas así gratis en Antofagasta y las actividades parecidas a estas deben pagarse”, afirmó Hilda Roble de 17 años. Otra participante fue Marcela Avilés de 45 años, quien contó que “me parece muy bueno, ojalá que promuevan más estas actividades aquí porque Santiago no es Chile. Espero que Minera Escondida siga haciendo lo mismo porque estuvo excelente, por lo menos Antofagasta es una ciudad que lo necesita”.

El festival inició con 31 minutos: Romeo y Julieta, espectáculo que se presentó en Antofagasta y Mejillones; luego dio paso a Por Sospecha, un clásico de la dramaturgia nacional, a cargo de la Compañía de la Universidad de Antofagasta; al tercer día, se exhibió La expulsión de los jesuitas, presentada por Tryo Teatro Banda; el 6 y 7 se presentó Nufonia Must Fall, obra creada por Kid Koala en su faceta de novelista gráfico y músico, quien también el sábado hizo bailar a las 500 personas que llegaron al Parque Croata con el show Kid Koala live DJ set.

Finalmente, en San Pedro de Atacama se presentó con funciones simultáneas la obra El taller de las mariposas, de Gioconda Beli y adaptado por la compañía Temblor de Cielo, que en tres capítulos muestra los hitos de la creación de la mariposa, con la participación de 200 espectadores.

La novena versión de Antof. a Mil 2017, rotó por diversos espacios como la Plaza de Mejillones, el Anfiteatro Ruinas de Huanchaca, el Parque Croata y el casco histórico de Antofagasta, abriendo nuevos espacios y generando acceso a toda la comunidad a las actividades culturales.