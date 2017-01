Nufonia Must Fall sorprendió a los antofagastinos con innovador espectáculo

Con una experiencia única para el público antofagastino, se llevó a cabo la cuarta noche de Antof. a Mil, donde se presentó Nufonia Must Fall en el Teatro Municipal. Esta es, sin duda, una de las presentaciones más sorprendentes para quienes han disfrutado del festival, ya que este cuento romántico, donde un robot casi obsoleto se enamora de una experta en robótica, es un espectáculo multidisciplinario que combina marionetas, filmaciones en tiempo real, escenografías en miniatura y música orquestal en vivo.

Los asistentes aplaudieron por más de un minuto el trabajo de los artistas, quienes son dirigidos por K. K. Barret, reconocido director cinematográfico, y Kid Koala, DJ a nivel mundial, novelista gráfico y músico, quien, además, se presentará hoy en el Parque Croata en la quinta noche del Antof. a Mil.

“Es una obra imperdible, es algo que no todos los días ves, porque siempre está el teatro con actores, pero esto es una película animada en vivo, además con un cuarteto de cuerdas precioso, así que les recomiendo que vengan a la segunda función de hoy”, manifestó Ingrid Loyola, parte del público. Gustavo Riveros, también parte de los asistentes, declaró que esta es una de las obras más innovadoras que ha visto: “fue entretenido, innovador, estas instancias se tienen que seguir dando en Antofagasta. Somos una ciudad muy grande y este tipo de cosas deberían darse más seguido”.

Además, al finalizar, el equipo de Nufonia Must Fall invitó al público a subir al escenario para que viera de cerca el trabajo de los pequeños escenarios, los títeres, las cámaras y todo lo que implica levantar un espectáculo como este, haciendo mucho más cercanas estas instancias culturales. Eric San, más conocido como Kid Koala, se refirió a este espectáculo, que se basa en una novela gráfica que escribió hace muchos años atrás:

“esto es acerca de un robot que quiere contar historias de amor pero él no puede cantar. Con otro músico, estamos encargados de darle sentido musical a cada escena, puede ser gracioso, triste, emotivo, aterrador, y eso se sincroniza perfectamente con los marionetistas. Esto está hecho para toda la familia, de los más chicos a los más adultos”.

La novena versión del Antof. a Mil, que comenzó el 3 de enero, ya ha presentado a “31 minutos: Romeo y Julieta”, la obra de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta “Por Sospecha”, la obra de Compañía Tryo Teatro Banda y a Nufonia Must Fall; y en los próximos días continuarán la presentación del músico y novelista gráfico canadiense Kid Koala (7 de enero – Parque Croata) y The color of time, pasacalle de la compañía francesa Artonik (8 de enero).