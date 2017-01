Continúa con éxito el desarrollo de la novena versión de Antof. a Mil

En la tercera noche del Antof. a Mil se presentó en el anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca la obra “La expulsión de los Jesuitas”, espectáculo chileno de la Compañía Tryo Teatro Banda. La trama, que mezcla la historia de Chile con el humor en un espectáculo de una hora y media, se desencadena en 1593, cuando los religiosos de la Compañía de Jesús llegan al país, donde se despliegan para detener la Guerra de Arauco y lograr la paz.

Francisco Sánchez, director de la Compañía, comentó sobre su experiencia en una nueva versión de este festival: “maravilloso es todo lo que implique recorrer Chile y llevar el teatro, que haya una organización que permita que venga mucha gente, que hayan condiciones técnicas y de difusión. Es una alegría más, porque esta obra toca temas que son importantes para la comunidad chilena hoy en día, y con el teatro y la música entendemos más nuestra historia”. Entre los presentes estaba precisamente un reconocido jesuita en Antofagasta, Alejandro Pizarro, rector del Colegio San Luis, quien destacó que “para uno es emocionante, porque estos viejos hicieron historia no solamente en Chile. Acá hay una historia escondida que hoy hay que considerar y reivindicar con el pueblo mapuche”.

Simultáneamente, pero en la Plaza principal de Mejillones, 31 minutos se presentó con la obra “Romeo y Julieta”; mientras que en San Pedro de Atacama se realizó el recorrido de The color of time, pasacalle de la compañía francesa Artinik.

“Estamos muy contentos con la convocatoria. Han sido tres días de bastante éxito, sobre todo por el público que ha ido llenando los espacios públicos. En la primera jornada, en el Parque Bicentenario, hubo entre 5 a 6 mil personas en un sector norte donde no se acostumbra tener estas actividades masivas. La idea es que la familia se entretenga, la pase bien y se vaya generando una audiencia que siga al teatro para que continúe desarrollándose”, manifestó Patricio Vilaplana, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida

Para los asistentes, quienes ya han disfrutado de los tres espectáculos presentados por Antof. a Mil, esta es una instancia muy importante en términos culturales. “Me encantó, porque es una obra histórica con humor, tiene todos los matices y forma parte de la historia de Chile”, afirmó Mónica Ramírez. Otra de las presentes, Enriqueta Céspedes, también se mostró muy contenta con la iniciativa: “excelente, es muy bueno que traigan estas actividades a Antofagasta, porque hacen falta.



y en los próximos días continuarán los estrenos de Nufonia Must Fall del DJ (6 y 7 de enero), el músico y novelista gráfico canadiense Kid Koala (7 de enero) y The color of time, pasacalle de la compañía francesa Artonik (8 de enero).