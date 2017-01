Cine UC inicia primer ciclo sobre el Holocausto desde la perspectiva femenina

Entre el 6 y el 11 de enero de 2017 se llevará a cabo el primer ciclo de cine enfocado en la mirada de las mujeres sobre el Holocausto. La serie contempla el estreno en Chile de documentales y películas de ficción aclamadas a nivel mundial.

Ocho películas –cuatro de ficción y cuatro documentales– son parte de la muestra “Cine y Holocausto: Una Perspectiva Femenina”, organizada por el Columbia Global Centers/Santiago, el Instituto de Historia de la Universidad Católica y el Goethe Institut. La curatoría estuvo a cargo de la connotada profesora de cine de la Universidad de Columbia, Annette Insdorf.

Algunas de las obras versan sobre experiencias de mujeres y otras son de cineastas mujeres, todas recrean e iluminan variadas formas de resistencia y diversos aspectos de la culpa y el heroísmo, en el marco de los legados del Holocausto.

Entre las películas de ficción hay dos alemanas, una australiana y una argentina: el clásico de Michael Verhoeven La Rosa Blanca (Die weiße Rose,1982), y Los Últimos Cinco Días (Fünf letzte Tage, 1982), de Percy Adlon; ambas donde Sophie Scholl, integrante del movimiento de resistencia alemán La Rosa Blanca, es la protagonista.

Lore, de Cate Shortland, producción alemana-australiana, es una adaptación de la novela ‘El cuarto oscuro’, de Rachel Seiffert y narra la poética evocación de una joven que queda a cargo de sus cuatro hermanos menores cuando sus padres nazis son encarcelados al final de la guerra. Fue la representante de academia australiana en los Oscar en la competencia por el premio a la mejor película de habla no-inglesa en 2013. Este será su estreno en Chile y la comentará la escritora y connotada activista de derechos humanos de la Universidad de Wellesley, Marjorie Agosin.

Wakolda, de la reconocida director argentina Lucía Puenzo, es la adaptación de su propia novela, un drama íntimo situado en la Argentina de 1960, cuando una niña de doce años ve cómo un médico alemán muy particular se inmiscuye en la vida de su familia.

Los cuatro documentales son Numbered, Killing Kasztner, Partisans of Vilna y The Decent One, y proceden de Estados Unidos e Israel. Numbered, dirigida por Dana Doron y Uriel Sinai, es una mirada fresca e iluminadora de la relación entre los últimos sobrevivientes de Auschwitz y los tatuajes que les realizaban en el campo de concentración.

Killing Kasztner, de Gaylen Ross, es un fascinante documental sobre una figura controvertida que genera un incómodo lazo entre el Holocausto y el nuevo Estado de Israel, al haber negociado con Adolf Eichmann para salvar la vida de miles de personas durante el Holocausto. Sofía, su sobrina, es chilena y estará comentando la película junto a la profesora del Instituto de Historia, Nancy Nicholls.

Partisans of Vilna, el innovador trabajo de Aviva Kempner, explora la resistencia judía, en especial la de las mujeres del gueto de Vilna. Kempner, guionista y productora del documental estará en la exhibición del film, y conversará con el público sobre su trabajo y su relación con Chile.

The Decent One, el poderoso documental de Vanessa Lapa, presenta al comandante de las SS Heinrich Himmler, principalmente a través de sus diarios y cartas a su mujer.

Además de comentaristas invitados para cada pieza, el ciclo comprende una clase magistral –el día lunes 9 de enero posterior a la función de las 18.30hrs- a cargo de Annette Insdorf, profesora de cine en la Escuela de Arte de la Universidad de Columbia. Insdorf dirigió allí la carrera de cine durante veintisiete años, y el posgrado de estudios cinematográficos durante cinco. Ha publicado estudios sobre el cine de François Truffaut, Philip Kaufman y Krzysztof Kieslowski, así como una obra de referencia sobre el tema de este ciclo, Indelible Shadows: Film and the Holocaust, con prólogo de Elie Wiesel. En 2017 aparecerá Intimations: The Cinema of Wojciech Has.

La acompañará en la realización de la clase Mark Ethan Toporek, del Actors Studio. Insdorf y Toporek hablarán de la Shoah en el cine en general, y mostrarán fragmentos de otros filmes.

El festival se llevará a cabo en el Cine del Centro de Extensión UC, ubicado en Alameda 390, Santiago. Las entradas tendrán un valor de $1.500 y podrán adquirirse en la boletería del cine, una hora antes de cada función.

